L o s A n g e l e s , 1 1 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - B o b W e i r , c o f o n d a t o r e d e i G r a t e f u l D e a d , c h i t a r r i s t a r i t m i c o t r a i p i ù o r i g i n a l i d e l l a s t o r i a d e l r o c k e c u s t o d e d i u n ' i d e a d i m u s i c a c o m e e s p e r i e n z a c o l l e t t i v a , è m o r t o a l l ' e t à d i 7 8 a n n i . A d a r n e n o t i z i a è s t a t a l a f a m i g l i a c o n u n m e s s a g g i o p u b b l i c a t o s u I n s t a g r a m : W e i r s i è s p e n t o s e r e n a m e n t e , c i r c o n d a t o d a l l ' a f f e t t o d e i s u o i c a r i , d o p o a v e r c o m b a t t u t o i l c a n c r o c o n l a d e t e r m i n a z i o n e c h e l o h a s e m p r e c o n t r a d d i s t i n t o . L a c a u s a d e l d e c e s s o s o n o s t a t e c o m p l i c a z i o n i l e g a t e a p r o b l e m i p o l m o n a r i . " B o b b y s a r à p e r s e m p r e u n a f o r z a g u i d a " , h a n n o s c r i t t o i f a m i l i a r i . " L a s u a a r t e u n i c a h a r i m o d e l l a t o l a m u s i c a a m e r i c a n a . I l s u o l a v o r o n o n r i e m p i v a s o l o l e s a l e d i n o t e , m a d i l u c e : c o s t r u i v a u n a c o m u n i t à , u n l i n g u a g g i o , u n s e n s o d i f a m i g l i a c h e g e n e r a z i o n i d i f a n p o r t a n o c o n s é " . U n m e s s a g g i o c h e r e s t i t u i s c e l ' e s s e n z a d i W e i r p i ù d i q u a l s i a s i b i o g r a f i a : u n m u s i c i s t a p e r i l q u a l e i l p a l c o e r a u n l u o g o d i c o n d i v i s i o n e , n o n d i e s i b i z i o n e . N a t o a S a n F r a n c i s c o , i n C a l i f o r n i a , i l 1 6 o t t o b r e 1 9 4 7 , a d o t t a t o d a u n a f a m i g l i a d e l l a B a y A r e a e s e g n a t o f i n d a g i o v a n e d a u n a d i s l e s s i a m a i d i a g n o s t i c a t a , W e i r t r o v ò n e l l a c h i t a r r a u n a v i a d i f u g a e d i e s p r e s s i o n e . L ' i n c o n t r o d e c i s i v o a v v e n n e l a n o t t e d i C a p o d a n n o d e l 1 9 6 3 , q u a n d o , a n c o r a a d o l e s c e n t e , i n c r o c i ò J e r r y G a r c i a i n u n n e g o z i o d i s t r u m e n t i a P a l o A l t o . D a q u e l l a j a m i m p r o v v i s a t a n a c q u e u n s o d a l i z i o d e s t i n a t o a c a m b i a r e l a s t o r i a d e l l a m u s i c a r o c k . N e l 1 9 6 5 , c o n G a r c i a , R o n ' P i g p e n ' M c K e r n a n , P h i l L e s h e B i l l K r e u t z m a n n , W e i r f o n d ò i G r a t e f u l D e a d . L a b a n d , p a r t i t a d a r a d i c i f o l k e b l u e s , s i t r a s f o r m ò r a p i d a m e n t e i n u n l a b o r a t o r i o s o n o r o i n c u i r o c k p s i c h e d e l i c o , i m p r o v v i s a z i o n e j a z z e n a r r a z i o n e a m e r i c a n a s i f o n d e v a n o i n c o n c e r t i s p e s s o i r r i p e t i b i l i . W e i r n e f u l ' a r c h i t e t t o : i l s u o s t i l e r i t m i c o , f a t t o d i a c c o r d i s p e z z a t i , c o n t r o t e m p i e s o l u z i o n i a r m o n i c h e i n u s u a l i , c r e a v a l o s p a z i o i n c u i G a r c i a p o t e v a m u o v e r s i l i b e r a m e n t e . A u t o r e e v o c e p r i n c i p a l e d i m o l t i b r a n i s i m b o l o d e l r e p e r t o r i o d e i G r a t e f u l D e a d , W e i r f i r m ò c a n z o n i d i v e n t a t e v e r i e p r o p r i r i t u a l i d a l v i v o : S u g a r M a g n o l i a , c o n i l s u o i n n o s o l a r e a l l a l i b e r t à ; P l a y i n g i n t h e B a n d , c h e n e i c o n c e r t i p o t e v a d i l a t a r s i f i n o a s u p e r a r e i q u a r a n t a m i n u t i ; T h e O t h e r O n e , c u o r e o s c u r o e s p e r i m e n t a l e d e l l a b a n d ; C a s s i d y , d e d i c a t a a l f i g l i o d e l l o s c r i t t o r e B e a t N e a l C a s s a d y ; T h r o w i n g S t o n e s , t r a i b r a n i p i ù e s p l i c i t a m e n t e p o l i t i c i d e l g r u p p o . O g n i c a n z o n e e r a u n p u n t o d i p a r t e n z a , m a i u n a d e s t i n a z i o n e . D o p o l a m o r t e i m p r o v v i s a d i J e r r y G a r c i a n e l 1 9 9 5 , W e i r a f f r o n t ò q u e l l o c h e l u i s t e s s o d e f i n ì u n v u o t o e s i s t e n z i a l e . M a , c o m e r i c o r d ò i l r e g i s t a M i k e F l e i s s , " l ' u n i c o m o d o c h e c o n o s c e v a p e r s o p r a v v i v e r e e r a c o n t i n u a r e a s u o n a r e " . D a a l l o r a p o r t ò a v a n t i l ' e r e d i t à d e i G r a t e f u l D e a d c o n n u m e r o s i p r o g e t t i : R a t D o g , T h e O t h e r O n e s , T h e D e a d , F u r t h u r e i n f i n e D e a d & C o m p a n y , d i m o s t r a n d o c h e q u e l r e p e r t o r i o n o n a p p a r t e n e v a a l p a s s a t o , m a c o n t i n u a v a a e v o l v e r s i . N e l 2 0 1 1 f o n d ò i T R I S t u d i o s a S a n R a f a e l , d e f i n e n d o l i " i l p a r c o g i o c h i d e f i n i t i v o p e r u n m u s i c i s t a " : u n o s p a z i o a p e r t o a l l a s p e r i m e n t a z i o n e , f r e q u e n t a t o d a a r t i s t i d i m o n d i d i v e r s i , d a i P h i s h a i V a m p i r e W e e k e n d . A n c h e v i s i v a m e n t e , W e i r i n c a r n a v a u n a c o n t i n u i t à f u o r i d a l t e m p o : c a p e l l i l u n g h i o r m a i a r g e n t a t i , b a r b a f o l t a , p a n t a l o n c i n i s u l p a l c o , i n d i f f e r e n t e a l l e m o d e e a l c u l t o d e l l a c e l e b r i t à . L a f a m i g l i a , n e l s a l u t o f i n a l e , h a v o l u t o s o t t o l i n e a r e l a d i m e n s i o n e q u a s i s p i r i t u a l e d e l s u o l a s c i t o : " N o n c ' è u n v e r o s i p a r i o f i n a l e . S o l o l a s e n s a z i o n e c h e q u a l c u n o s t i a r i p a r t e n d o p e r u n a l t r o v i a g g i o . B o b b y p a r l a v a s p e s s o d i u n ’ e r e d i t à d i t r e c e n t o a n n i , d e t e r m i n a t o a f a r s ì c h e q u e s t o r e p e r t o r i o s o p r a v v i v e s s e b e n o l t r e l u i " . B o b W e i r n o n t e m e v a l a m o r t e . I n u n a d e l l e s u e u l t i m e i n t e r v i s t e a v e v a d i c h i a r a t o : " L a c o n s i d e r o l ' u l t i m a e m i g l i o r e r i c o m p e n s a p e r u n a v i t a b e n v i s s u t a " . A g i u d i c a r e d a l l a c o m u n i t à c h e h a c o s t r u i t o e d a l l e c a n z o n i c h e c o n t i n u a n o a e s s e r e s u o n a t e , q u e l l a r i c o m p e n s a è g i à d i v e n t a t a m e m o r i a c o l l e t t i v a . ( d i P a o l o M a r t i n i )