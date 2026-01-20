M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - C u l l i g a n , l e a d e r g l o b a l e n e l l e s o l u z i o n i p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ’ a c q u a , p r e s e n t a C u l l i g a n P u r i t y e S m a r t M o d e r n i t y , d u e n u o v e s o l u z i o n i p e n s a t e p e r t r a s f o r m a r e l ’ e s p e r i e n z a d e l l ’ a c q u a i n u f f i c i o e a c a s a . I l l a n c i o a v v i e n e i n o c c a s i o n e d i u n e v e n t o d e d i c a t o p r e s s o A r e a p e r g o l e s i , o c c a s i o n e i n c u i v e n g o n o p r e s e n t a t i i n a n t e p r i m a n a z i o n a l e i r i s u l t a t i d i u n a n u o v a r i c e r c a I p s o s D o x a r e a l i z z a t a p e r C u l l i g a n , c h e e v i d e n z i a l a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e d e g l i i t a l i a n i v e r s o l a q u a l i t à d e l l ’ a c q u a d a b e r e e i l s u o i m p a t t o s u l l a s o s t e n i b i l i t à . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . T r a l e p r i n c i p a l i t e n d e n z e e m e r g e n t i a l i v e l l o g l o b a l e , i l c r e s c e n t e i n t e r e s s e v e r s o i l b e n e s s e r e f i s i c o e m e n t a l e s i r i f l e t t e i n u n a m a g g i o r e c u r a d e l l e s c e l t e d i c o n s u m o . A u m e n t a l ’ i n t e r e s s e v e r s o s c e l t e p i ù p e r s o n a l i z z a t e e i c o n s u m a t o r i s i o r i e n t a n o s e m p r e d i p i ù v e r s o s o l u z i o n i p e r l ’ a c q u a c h e o f f r a n o c o n t r o l l o , t r a n q u i l l i t à e p r a t i c i t à , i n m o d o s o s t e n i b i l e a n c h e p e r i l p i a n e t a . P e r c o s t r u i r e f i d u c i a o g g i è f o n d a m e n t a l e e d u c a r e e r e n d e r e p i ù c o m p r e n s i b i l e l a c o m p l e s s i t à d e l l ’ a c q u a , i n f o r m a n d o l e p e r s o n e i n m o d o c h i a r o e t r a s p a r e n t e s u l l e d i v e r s e o p z i o n i d i s p o n i b i l i . “ D a 9 0 a n n i t r a s f o r m i a m o l ’ a c q u a p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e e p r o t e g g e r e i l p i a n e t a ” , s o t t o l i n e a G i u l i o G i a m p i e r i , P r e s i d e n t e d i C u l l i g a n I t a l i a . “ C o m e l e a d e r g l o b a l e n e l t r a t t a m e n t o d e l l ’ a c q u a , i l n o s t r o o b i e t t i v o è r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e d e g l i i t a l i a n i , a i u t a n d o l i a s e n t i r s i s i c u r i , i n f o r m a t i e s u p p o r t a t i n e l l e s c e l t e q u o t i d i a n e , a t t r a v e r s o s o l u z i o n i a f f i d a b i l i , s o s t e n i b i l i e f a c i l i d a u s a r e c o m e C u l l i g a n P u r i t y e S m a r t M o d e r n i t y . ” C u l l i g a n r a f f o r z a i l p r o p r i o r u o l o d i a b i l i t a t o r e d e l c a m b i a m e n t o , c o n s o l u z i o n i c h e i n t e g r a n o t e c n o l o g i a I o T , p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l s e r v i z i o e s o s t e n i b i l i t à i n u n e c o s i s t e m a d i “ a c q u a c o n n e s s a ” . L a r i c e r c a I p s o s D o x a o f f r e u n a f o t o g r a f i a d e l l e p r e f e r e n z e e d e l l e a b i t u d i n i d i i d r a t a z i o n e d e g l i i t a l i a n i : i l 6 7 % d e g l i i t a l i a n i p r e f e r i s c e a c q u a n a t u r a l e ; p r e f e r e n z a s a l e a l 7 1 % t r a l a G e n Z e a l 7 0 % t r a i M i l l e n n i a l s . L a m a g g i o r p a r t e d e g l i i t a l i a n i b e v e t r a 1 e 2 l i t r i d ’ a c q u a a l g i o r n o . T r a i p i ù g i o v a n i a u m e n t a n o i c o n s u m i d ’ a c q u a : l ’ 8 % d e l l a G e n Z s u p e r a i 2 , 5 l i t r i q u o t i d i a n i , i n l i n e a c o n l e r a c c o m a n d a z i o n i d e l l ’ O r g a n i z z a z i o n e M o n d i a l e d e l l a S a n i t à . I n a m b i t o d o m e s t i c o , i l c o n s u m o d i a c q u a r e s t a p r e v a l e n t e m e n t e l e g a t o a l l e b o t t i g l i e , c o n u n ’ a p e r t u r a v e r s o a l t e r n a t i v e p e r c e p i t e c o m e p i ù s o s t e n i b i l i , s o p r a t t u t t o t r a l e g e n e r a z i o n i p i ù g i o v a n i : i l 7 9 % d e g l i i t a l i a n i d i c h i a r a d i u t i l i z z a r e a c q u a i n b o t t i g l i a , i n l a r g a p a r t e d i p l a s t i c a ( 7 5 % ) ; 4 6 % b e v e a c q u a d e l r u b i n e t t o , s o p r a t t u t t o t r a M i l l e n n i a l s e G e n Z , p i ù a t t e n t i a l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e a l l a p r a t i c i t à . L a p e r c e z i o n e d e l l a q u a l i t à d e l l ’ a c q u a d e l r u b i n e t t o g e n e r a p a r e r i d i s c o r d a n t i e v a r i a i n b a s e a l l ’ e t à , c o n l a G e n Z c h e m o s t r a u n a t t e g g i a m e n t o p i ù p o s i t i v o , m e n t r e G e n X e B o o m e r s r i s u l t a n o p i ù c r i t i c i : U n i t a l i a n o s u d u e v a l u t a l a q u a l i t à d e l l ’ a c q u a d e l r u b i n e t t o e c c e l l e n t e o b u o n a , m e n t r e i l 2 3 % l a g i u d i c a s c a r s a o p e s s i m a . L a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e s i t r a d u c e a n c h e i n c o m p o r t a m e n t i p i ù a t t i v i n e l l a g e s t i o n e d e l l ’ a c q u a i n c a s a : i l 2 5 % d e g l i i t a l i a n i f i l t r a l ’ a c q u a i n c a s a , q u o t a c h e s u p e r a i l 3 0 % t r a l e g e n e r a z i o n i p i ù g i o v a n i . N e l c o m p l e s s o , e m e r g e u n c l i m a d i d i f f i d e n z a d i f f u s a n e i c o n f r o n t i d e l l ’ a c q u a c o n s u m a t a i n c a s a , s i a i n b o t t i g l i a s i a d a l r u b i n e t t o . I l 7 6 % d e g l i i t a l i a n i d i c h i a r a d i a v e r e p r e o c c u p a z i o n i s u l l a q u a l i t à e s u l l a s i c u r e z z a d e l l ’ a c q u a c h e b e v e . T r a i p r i n c i p a l i t i m o r i f i g u r a n o i l c a l c a r e ( 2 4 % ) , l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l l e b o t t i g l i e d i p l a s t i c a e l a p r e s e n z a d i m i c r o p l a s t i c h e ( e n t r a m b i a l 1 8 % ) . U n i t a l i a n o s u s e t t e c i t a a n c h e c o n t a m i n a n t i c h i m i c i , v i r u s e b a t t e r i . F u o r i c a s a , i l c o n s u m o d i a c q u a è a n c o r a p r e v a l e n t e m e n t e l e g a t o a l l e b o t t i g l i e a c q u i s t a t e , s e p p u r c o n s e g n a l i d i c a m b i a m e n t o v e r s o s o l u z i o n i p i ù s o s t e n i b i l i : i l 6 5 % d e g l i i t a l i a n i b e v e a c q u a d a b o t t i g l i e a c q u i s t a t e , p r e v a l e n t e m e n t e i n p l a s t i c a , q u a n d o s i t r o v a f u o r i c a s a . I l 3 7 % u t i l i z z a b o r r a c c e e b o t t i g l i e r i u t i l i z z a b i l i , u n a s c e l t a p i ù d i f f u s a t r a l a G e n Z , c h e d i c h i a r a d i r i f o r n i r s i p i ù s p e s s o d a f o n t i p u b b l i c h e o s i s t e m i d i r e f i l l . C o n C u l l i g a n P u r i t y , l ’ i d r a t a z i o n e f u o r i c a s a s i r i d e f i n i s c e . N e g l i u f f i c i , n e g l i h o t e l , n e l l e p a l e s t r e e n e i l u o g h i d i a g g r e g a z i o n e , l ’ a c q u a d i v e n t a p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ e s p e r i e n z a d e l l e p e r s o n e . “ L e a c q u e d e l r u b i n e t t o , p e r q u a n t o e r o g a t e d a l g e s t o r e n e l l a c o n f o r m i t à d e l l a n o r m a t i v a v i g e n t e , p o s s o n o c o n t e n e r e t r a c c e d i c o n t a m i n a n t i i n v i s i b i l i c o m e P f a s , m i c r o p l a s t i c h e , a r s e n i c o e p i o m b o ” , s p i e g a G i o r g i o T e m p o r e l l i , e s p e r t o d i t e c n o l o g i e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e a c q u e e d i v u l g a t o r e s c i e n t i f i c o . “ P e r q u e s t o , s o p r a t t u t t o n e i l u o g h i a d a l t a f r e q u e n t a z i o n e , d i v e n t a e s s e n z i a l e a f f i d a r s i a r e a l t à i n g r a d o d i o f f r i r e n o n s o l o s i s t e m i c e r t i f i c a t i p e r l a r i m o z i o n e d e i c o n t a m i n a n t i , m a a n c h e u n a g e s t i o n e c o n t i n u a d e l l e s o l u z i o n i i n s t a l l a t e l u n g o t u t t o i l l o r o c i c l o d i v i t a , a t t r a v e r s o c o n t r o l l i , m a n u t e n z i o n e e c o m p e t e n z e t e c n i c h e s p e c i a l i s t i c h e ” . C u l l i g a n P u r i t y i n t e g r a i l m e g l i o d e l l ’ e x p e r t i s e d i C u l l i g a n i n u n u n i c o s i s t e m a : d a l l a t e c n o l o g i a F i r e w a l l ® U V C , i n g r a d o d i r i m u o v e r e f i n o a l 9 9 , 9 9 9 9 % d i b a t t e r i e v i r u s i n m e n o d i u n s e c o n d o , a u n s i s t e m a d i f i l t r a z i o n e d i r e t t a m u l t i s t a d i o c h e c o n t r a s t a P F A S , m i c r o p l a s t i c h e e i n q u i n a n t i e m e r g e n t i . S i i n t r o d u c e a n c h e l a t e c n o l o g i a C - S e n s e , i l s i s t e m a p r o p r i e t a r i o d i C u l l i g a n c h e m o n i t o r a l a q u a l i t à d e l l ’ a c q u a i n t e m p o r e a l e . G r a z i e a q u e s t a f u n z i o n a l i t à a v a n z a t a , l ’ e r o g a z i o n e v i e n e a u t o m a t i c a m e n t e b l o c c a t a i n c a s o d i n o n c o n f o r m i t à . S e n s o r i , c o n t r o l l i e c o n n e t t i v i t à I o T l a v o r a n o i n b a c k g r o u n d p e r g a r a n t i r e a f f i d a b i l i t à e c o n t i n u i t à d i s e r v i z i o . D e s i g n , f u n z i o n a l i t à e i n t e r f a c c i a u t e n t e s o n o s t a t i s v i l u p p a t i e v a l i d a t i a t t r a v e r s o u n ’ a m p i a r i c e r c a d i m e r c a t o g l o b a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e u n a s o l u z i o n e c a p a c e d i a d a t t a r s i a e s i g e n z e e a b i t u d i n i d i v e r s e , m a n t e n e n d o i p i ù e l e v a t i s t a n d a r d d i q u a l i t à , i g i e n e e s e r v i z i o . A l i v e l l o g l o b a l e , l a p e r s o n a l i z z a z i o n e s i a f f e r m a c o m e u n a t e n d e n z a c h i a v e : l e p e r s o n e n o n c e r c a n o p i ù s o l o a c q u a s i c u r a e d i q u a l i t à , m a a n c h e t e m p e r a t u r e e l i v e l l i d i f r i z z a n t e z z a s u m i s u r a , o l t r e a s o l u z i o n i d i e r o g a z i o n e c h e c o m b i n i n o c o n t r o l l o , p r a t i c i t à e s o d d i s f a z i o n e s e n s o r i a l e . I l d e s i g n c o n t e m p o r a n e o e i l t o u c h s c r e e n i n t u i t i v o d i C u l l i g a n P u r i t y c o n s e n t o n o u n ' i d r a t a z i o n e p e r s o n a l i z z a b i l e : a c q u a f r e d d a , c a l d a , f r i z z a n t e o a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . I n o l t r e , i l s i s t e m a m o n i t o r a d a t i c o n c r e t i c o m e i l i t r i e r o g a t i e l e b o t t i g l i e d i p l a s t i c a m o n o u s o e v i t a t e , i n f o r m a z i o n i u t i l i a n c h e p e r i l r e p o r t i n g E s g d e l l e a z i e n d e . E m e r g e d a l l a r i c e r c a I p s o s D o x a c h e q u a s i u n q u a r t o d e g l i i t a l i a n i s i d i c h i a r i p r e o c c u p a t o o i n f a s t i d i t o d a l l a p r e s e n z a d i c a l c a r e n e l l ’ a c q u a d a b e r e . I n r e a l t à , i l c a l c a r e n o n r a p p r e s e n t a u n r i s c h i o p e r l a s a l u t e , m a è i n v e c e u n o d e i p r o b l e m i d o m e s t i c i p i ù d i f f u s i . S p e s s o p e r c e p i t o c o m e u n s e m p l i c e d i s a g i o e s t e t i c o , è i n v e c e r e s p o n s a b i l e d i i n e f f i c i e n z e n e g l i i m p i a n t i , m a g g i o r i c o n s u m i e n e r g e t i c i e i m p a t t i s u l b e n e s s e r e q u o t i d i a n o , i n p a r t i c o l a r e s u p e l l e e c a p e l l i . S e c o n d o u n a r i c e r c a d i N o m i s m a p e r C u l l i g a n , l ’ a c q u a r i s u l t a c a l c a r e a i n 8 8 3 c o m u n i i t a l i a n i , c o n l i v e l l i d i d u r e z z a c h e i n f l u i s c o n o s u l l a q u a l i t à d e l l ’ a c q u a d i s t r i b u i t a n e l l e r e t i d o m e s t i c h e e s u l l ’ u s u r a d i r u b i n e t t i , t u b a z i o n i e d e l e t t r o d o m e s t i c i . S m a r t M o d e r n i t y è p r o g e t t a t o p e r a f f r o n t a r e i l p r o b l e m a a l l a r a d i c e . S i t r a t t a d e l p r i m o a d d o l c i t o r e “ s m a r t ” d i C u l l i g a n , p r o g e t t a t o p e r r i d u r r e i l c a l c a r e i n m o d o i n t e l l i g e n t e e s o s t e n i b i l e , o t t i m i z z a n d o i c o n s u m i d i a c q u a , s a l e e d e n e r g i a . I b e n e f i c i s o n o c o n c r e t i e m i s u r a b i l i : r i d u z i o n e f i n o a l 3 0 – 5 0 % d e i c o s t i p e r d e t e r g e n t i e s a p o n i , u n a m a g g i o r e d u r a t a d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i e u n m i g l i o r a m e n t o p e r c e p i t o d i p e l l e e c a p e l l i . G r a z i e a l l ’ a p p C u l l i g a n C o n n e c t E U , è p o s s i b i l e c o n t r o l l a r e i l s i s t e m a d a r e m o t o , t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o i l l i v e l l o d i s a l e , e s c l u d e r e l ’ u s o d e l l ' a d d o l c i t o r e q u a n d o n o n s e r v e ( a d e s e m p i o p e r l ' i r r i g a z i o n e d e l g i a r d i n o ) e r i c e v e r e n o t i f i c h e p e r s o n a l i z z a t e s u l c o n s u m o d ’ a c q u a g i o r n a l i e r o . L a t e c n o l o g i a è p r o g e t t a t a p e r e s s e r e “ i n v i s i b i l e , ” m a e f f i c a c e : r i d u c e n d o l a f o r m a z i o n e d i c a l c a r e n e g l i s c a m b i a t o r i e n e l l e r e s i s t e n z e , S m a r t M o d e r n i t y c o n t r i b u i s c e a m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a d e g l i i m p i a n t i e a p r o l u n g a r e l a v i t a u t i l e d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i , e v i t a n d o s p r e c h i e c o s t i i m p r e v i s t i . A l l o s t e s s o t e m p o , l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e i c i c l i d i r i g e n e r a z i o n e e d e l l ’ u t i l i z z o d i s a l e p e r m e t t e d i r i d u r r e i l c o n s u m o d i a c q u a e l e r i s o r s e i m p i e g a t e , c o n u n i m p a t t o p o s i t i v o a n c h e s u l l e e m i s s i o n i e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d o m e s t i c a . “ L a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a d e l l ’ i m p a t t o d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o n o n è p i ù u n r u m o r e d i s o t t o f o n d o : l e p e r s o n e c e r c a n o s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r t r a s f o r m a r e i v a l o r i a m b i e n t a l i i n c o m p o r t a m e n t i q u o t i d i a n i ” , s p i e g a I v a n a S t a n o j e v i c , R e s e a r c h D i r e c t o r d i I p s o s D o x a “ I n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a l l a d i s i n f o r m a z i o n e , t r a s p a r e n z a e d e d u c a z i o n e s o n o f o n d a m e n t a l i p e r p e r m e t t e r e a i c o n s u m a t o r i d i f a r e s c e l t e c o n s a p e v o l i e i n l i n e a c o n i p r o p r i v a l o r i ” .