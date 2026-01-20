L a S p e z i a , 2 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - " M i s e n t o m o l t o p r e s s a t a . A v o l t e m i c h i e d o s e f o s s e s t a t o m e g l i o n o n i m p i c c i a r m i , m a i l s e n s o d i c o l p a m i a v r e b b e u c c i s a , a v r e i v o l u t o c h e q u e l l a s t u p i d a l i t i g a t a f i n i s s e i n m o d o p a c i f i c o " . A p a r l a r e a l l ' A d n k r o n o s è S . , l a g i o v a n e s p e z z i n a e x f i d a n z a t a d i Z o u h a i r A t i f , i l d i c i a n n o v e n n e c h e v e n e r d ì s c o r s o h a a c c o l t e l l a t o a m o r t e i l d i c i o t t e n n e Y o u s s e f A b a n o u b , s u o c o m p a g n o d i s c u o l a a l l ' i s t i t u t o E i n a u d i - C h i o d o d i L a S p e z i a . S . v u o l e f a r e c h i a r e z z a s u q u a n t o a c c a d u t o . P e r q u e s t o h a s c e l t o d i r a c c o n t a r e , c o m i n c i a n d o d a l p r i m o f e r m o i m m a g i n e d o p o i l d e l i t t o : " Z o u h a i r m i h a m o s t r a t o i l c o l t e l l o t i n t o d a l s a n g u e d i A b a . A v e v o p e r s o t u t t e l e e m o z i o n i , m i c h i e d e v o c h i a v e s s i d i f r o n t e " . L a g i o v a n e r a c c o n t a i l s u o r a p p o r t o c o n Y o u s s e f A b a n o u b : " L o c o n o s c e v o d a l l a t e r z a e l e m e n t a r e - s p i e g a - , e r a v a m o m o l t o a m i c i d a b i m b i . E r a u n r a g a z z o m o l t o s i m p a t i c o , s o l a r e e a m a v a l a s u a f a m i g l i a , s u a m a m m a e r a l a s u a g i o i a p i ù g r a n d e , a v e v a a n c h e u n c a r a t t e r i n o , t i p i c o n e i r a g a z z i , c h e a Z o u h a i r A t i f n o n a n d a v a g i ù " . L a l i t e , s f o c i a t a n e l b r u t a l e o m i c i d i o , s a r e b b e s c a t t a t a p e r u n a f o t o c h e r i t r a e v a i n s i e m e l a r a g a z z a e Y o u s s e f . P e r l a g i o v a n e è i m p o s s i b i l e c h e t u t t o s i a n a t o d a q u e l l o s c a t t o i n n o c e n t e : " S u l l a f o t o i n c r i m i n a t a n o n s a p r e i c o s a d i r e - s p i e g a - , u n a f o t o d i c l a s s e , u n g i o r n o s p e c i a l e d a r i c o r d a r e c h e A b a a v e v a i l d e s i d e r i o d i v e d e r e p e r c h é n o n l ' a v e v a p i ù . N o n c i c r e d o c h e q u e s t o o m i c i d i o s i a s t a t o f a t t o p e r u n a f o t o d i t e r z a e l e m e n t a r e " . S i è p a r l a t o a n c h e d i u n ' a l t r a i m m a g i n e r e a l i z z a t a c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e r i t r a e v a l e i e A b a a b b r a c c i a t i : " M a i o n o n l ' h o v i s t a , m a l e f o t o s e c o n d o m e n o n c ' e n t r a n o i n q u e s t o d e l i t t o " . P a r l a n d o d i Z o u h a i r , l a g i p M a r i n e l l a A c e r b i , n e l l ' o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e , s c r i v e c h e l a g i o v a n e c o n o s c e v a l a s u a p r o p e n s i o n e a d e l i n q u e r e . S . s p i e g a c o m e i l d i c i a n n o v e n n e e r a e n t r a t o n e l l a s u a v i t a : " L ' h o c o n o s c i u t o u n a s e r a d u r a n t e u n g r o s s o l i t i g i o . E r o a r r a b b i a t a , a v e v o b i s o g n o d i s f o g a r m i , e a l l a f i n e h o p a r l a t o c o n q u e l r a g a z z o m i s t e r i o s o c h e v e d e v o s o l o n e i c o r r i d o i s e m p r e s e r i o . D a l ì a b b i a m o i n i z i a t o a c o n o s c e r c i " . " È s e m p r e s t a t o u n r a g a z z o m o l t o m i s t e r i o s o e c u p o - p r o s e g u e - , a v e v a u n a c o r a z z a f o r t i s s i m a . A b b i a m o i n i z i a t o a u s c i r e e p a s s a r e l e g i o r n a t e a l m a r e g u a r d a n d o i l s o l e t r a m o n t a r e , h a a m a t o f i n d a s u b i t o i l m i o m o d o d i p e n s a r e , v e d e r e i l b e l l o i n t u t t o , c o s a c h e l u i n o n f a c e v a m a c h e h a i n i z i a t o a f a r e d a q u a n d o c ' e r o i o . M a n m a n o è d i v e n t a t o s e m p r e p i ù ' u m a n o ' , m a a n c h e s e m p r e p i ù o s s e s s i o n a t o d a m e , a v e v a p a u r a c h e i o u n g i o r n o p o t e s s i a n d a r m e n e " . L a 1 7 e n n e r a c c o n t a a n c h e d e l r a p p o r t o c o n l a f a m i g l i a d i A t i f : " E r o a n d a t a i n o s p e d a l e p e r f a r e v i s i t a a l l a m a d r e e l a s o r e l l i n a a p p e n a n a t a , u n a d o n n a d o l c i s s i m a c h e a m a v a i s u o i f i g l i " . C o l t e m p o q u a l c u n o l ' a v e v a m e s s a i n g u a r d i a s u d i l u i : " C o n o s c e v a d e l l e p e r s o n e c h e s i e r a n o a l l o n t a n a t e d a l u i p e r c h é a v e v a n o n o t a t o u n l a t o q u a s i m a l a t o . M i a v e v a n o d e t t o c h e e r a s t r a n o s o p r a t t u t t o p e r q u e l l o c h e l e g g e v a " . L e l e t t u r e d i A t i f , r a c c o n t a l a g i o v a n e , " e r a n o s t o r i e d i s e r i a l k i l l e r , m i d i c e v a c h e a m a v a i c a s i e i l m i s t e r o " , m a a n c h e c h e " v o l e v a d i v e n t a r e c a r a b i n i e r e " . " U n a v o l t a - r a c c o n t a S . - , m i h a d e t t o ' s e n o n t i p o s s o a v e r e i o n e s s u n o p o t r à ' e r i s e , n o n s a p e v o c o m e p r e n d e r l a , p o i h a a g g i u n t o : ' S a r a i m i a p e r s e m p r e , f a r ò i l p o s s i b i l e p e r d i v e n t a r e p e r f e t t o p e r t e , c o s ì n o n t e n e v a i ' . A v e v a c a m b i a t o i l c a r a t t e r e e a n c h e l o s t i l e , i l t a g l i o d i c a p e l l i p e r p i a c e r e a i m i e i g e n i t o r i " . " S o - c o n t i n u a - c h e e r a u n r a g a z z o c o n d e i p r o b l e m i d i r a b b i a e s o d i q u a l c h e c a v o l a t a , e p i s o d i d a m a r a n z a , d i c e r t o n o n q u a l c o s a c h e m i p o t e s s e p o r t a r e a p e n s a r e a u n o m i c i d i o ” . S e c o n d o l a g i o v a n e A t i f e r a " u n r a g a z z o c h e s i m o s t r a v a e d u c a t o e p r e m u r o s o , m a e r a m o l t o g e l o s o e p o s s e s s i v o : o g n i c o n t a t t o c o n u n m a s c h i o g l i d a v a n o i a , n o n m e l o i m p e d i v a m a c i p r e s t a v a t a n t a a t t e n z i o n e , d e i r a g a z z i c i h a n n o p r o v a t o c o n m e , m a l u i s i l i m i t a v a a f a r e u n g r o s s o r e s p i r o e d i r e ' m i f i d o d i t e , s a i c o s a f a r e ' " . L a g i o v a n e r a c c o n t a d i a v e r e s e m p r e c e r c a t o d i e v i t a r e l i t i t r a i d u e , p o c h i g i o r n i p r i m a n a r r a d i u n c o n f r o n t o , d o p o l o s c a m b i o d e l l a f o t o : " A v e v a n o l i t i g a t o , i o h o s g r i d a t o Z o u h a i r p e r i t o n i e g l i a v e v o d e t t o c h e s i s a r e b b e d o v u t o s c u s a r e c o n A b a . L o h a f a t t o r i p e t u t a m e n t e f r a l e s c a l e n e l c a m b i o d e l l ' o r a , A b a l e a v e v a a c c e t t a t e " . I l g i o r n o d e l d e l i t t o s e m b r a v a t u t t o r i s o l t o : " L ' h o a s p e t t a t o a l l a f e r m a t a , m a d a q u a n d o è s c e s o m i è s e m b r a t o s t r a n o . A l l a p r i m a r i c r e a z i o n e p a r l a v a c o n u n f i l o d i v o c e " . A u n c e r t o p u n t o , r a c c o n t a l a r a g a z z a , " h a s e n t i t o A b a u r l a r g l i u n a f r a s e i n a r a b o e r i d e r e c o n i s u o i a m i c i " . " P a s s a n o c i r c a d u e o r e - p r o s e g u e i l r a c c o n t o - , i n c l a s s e e r a t u t t o c a l m o f i n c h é n o n s e n t i a m o b u s s a r e a l l a p o r t a , e r a Z o u h a i r , a v e v a i l f i a t o n e , u n o s g u a r d o f r e d d o , m i f a i l s e g n o c o n l a m a n o d i u s c i r e , m i a v v i c i n o a l l a p o r t a , l o v e d o , i l c o l t e l l o t i n t o d i s a n g u e , i o p i e t r i f i c a t a , s e n t i v o i l r e s p i r o a f f a n n a t o , u n p r o f l ' h a d i s a r m a t o e l o h a f a t t o s e d e r e , a l l a s u a s i n i s t r a A b a p e r d e v a s e m p r e p i ù s a n g u e . M i s o n o c h i e s t a t a n t e c o s e : ' C o m e è p o s s i b i l e ? Q u e s t o n o n è Z o u h a i r , c h i s e i ? P e r c h é t u t t o q u e s t o ? ' " . " C i h a n n o c h i u s i i n c l a s s e - c o n t i n u a - , n o n s a p e v o c o s a s t e s s e s u c c e d e n d o f u o r i , i o a v e v o i n t e s t a u n a s o l a d o m a n d a ' c h i h o a v u t o a f i a n c o t u t t o q u e s t o t e m p o ? ' " . " Z o u h a i r n o n l ' h o r i c o n o s c i u t o , p r o c e s s a t e l o , f a t e q u e l l o c h e r i t e n e t e p i ù g i u s t o f a r e , m a h a p a l e s e m e n t e b i s o g n o d i u n a i u t o p s i c h i a t r i c o " , a g g i u n g e l a r a g a z z a , c h e g i o v e d ì n o n s a r à a l f u n e r a l e d i A b a , a n c h e s e v o r r e b b e : " V o r r e i c o n t u t t o i l c u o r e . è s t a t o i l m i o m i g l i o r e a m i c o d ’ i n f a n z i a , m a m i o d i a n o t u t t i , c o m p r e s i f a m i l i a r i . L i l a s c i o s a l u t a r l o i n p a c e " .