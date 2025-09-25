M i l a n o , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - N a s c e a M i l a n o l a p r i m a c a s a d e l M a d e i n I t a l y a l l ' i n t e r n o d i u n a f i e r a ; u n a i n i z i a t i v a n a t a d a l l a v o l o n t à d e l m i n i s t r o p e r i l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , d e d i c a t a a d i m p r e n d i t o r i e o p e r a t o r i e c o n o m i c i c h e q u i p o t r a n n o t r o v a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r s u p p o r t a r e e r i l a n c i a r e l a p r o p r i a a t t i v i t à . " L ' a c c o r d o d i o g g i - s p i e g a i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i - è i l p r i m o e f f e t t o t a n g i b i l e d e l l ’ a l l e a n z a p e r i l M a d e i n I t a l y a c u i h a n n o a d e r i t o t u t t i g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e e d i t u t t e l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a e p r e v e d e l a p r i m a c a s a d e l M a d e i n I t a l y a l l ’ i n t e r n o d i F i e r a M i l a n o , a R h o . Q u i n d i l a p r i m a ' c a s a ' i n u n s e d i m e f i e r i s t i c o " . L a c a s a d e l M a d e i n I t a l y " s a r à m o l t o i m p o r t a n t e p e r t u t t o i l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o " p e r c h é " g l i o p e r a t o r i c h e a r r i v e r a n n o a F i e r a M i l a n o p o t r a n n o a s s u m e r e i n f o r m a z i o n i s u l s i s t e m a d i i n c e n t i v i n a z i o n a l e e r e g i o n a l e a l o r o f a v o r e " ; a l t e m p o s t e s s o " g l i i n v e s t i t o r i c h e a r r i v e r a n n o d a l l ' e s t e r o p o t r a n n o d e s u m e r e q u a l i s o n o g l i a i u t i , i c o n t r i b u t i c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o d à p e r g l i i n v e s t i m e n t i s t r a n i e r i n e l n o s t r o P a e s e " . S i t r a t t a q u i n d i d i " u n a i n i z i a t i v a c h e c r e e r à u n v o l a n o d i s v i l u p p o e c o n o m i c o p e r i l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o e a t t r a r r à m a g g i o r i i n v e s t i m e n t i i n I t a l i a " . " C i t e n g o a r i n g r a z i a r e i l m i n i s t r o U r s o - a g g i u n g e B o z z e t t i - p e r c h é h a v o l u t o c h e l a p r i m a c a s a d e l M a d e i n I t a l y f o s s e a M i l a n o " . D e l r e s t o , " F i e r a M i l a n o è i l p r i n c i p a l e s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o e c o n t r i b u i s c e c o n u n i n d o t t o d i 8 , 1 m i l i a r d i d i e u r o n e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e d i 4 , 3 m i l i a r d i n e l l a r e g i o n e L o m b a r d i a . A M i l a n o , i n p a r t i c o l a r e , a b b i a m o 4 m i l i o n i e m e z z o d i v i s i t a t o r i , o l t r e 5 0 m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e o r g a n i z z a t e e o l t r e 3 0 m i l a e s p o s i t o r i " . E d è s u q u e s t a b a s e c h e " l a c a s a d e l M a d e i n I t a l y i n F i e r a M i l a n o d i v e n t e r à u n p u n t o i m p o r t a n t e d i r i f e r i m e n t o p e r t u t t i i n o s t r i i m p r e n d i t o r i e p e r g l i o p e r a t o r i e c o n o m i c i c h e p a r t e c i p e r a n n o a l l e m a n i f e s t a z i o n i ; l a ' c a s a ' s a r à s e m p r e a p e r t a e , i n o c c a s i o n e a l l e m a n i f e s t a z i o n i , o v v i a m e n t e v i v r à " . S u t u t t o , c o n c l u d e B o z z e t t i , " v o r r e i s o t t o l i n e a r e c h e q u e s t a i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e a n c h e n e l l ' a m b i t o d i u n a l o g i c a s i s t e m i c a c h e b i s o g n a n e c e s s a r i a m e n t e a p p l i c a r e : è f i n i t o i l t e m p o d e i c a m p a n i l i . D o b b i a m o v e s t i r e t u t t i l a m a g l i a d e l l a N a z i o n a l e i t a l i a n a , l a m a g l i a a z z u r r a e d e s s e r e o r g o g l i o s i d i e s s e r e i t a l i a n i " . A n c h e p e r c h é " i l n o s t r o s i s t e m a f i e r i s t i c o v a l e 1 m i l i a r d o e 4 0 0 m i l i o n i ; i n G e r m a n i a v a l e 4 m i l i a r d i ; d o b b i a m o a f f r o n t a r e u n a s f i d a i n t e r n a z i o n a l e e s o n o c o n v i n t o c h e n o i i t a l i a n i , c o n l a n o s t r a c r e a t i v i t à , c o n i l n o s t r o s p i r i t o d i i n n o v a z i o n e e c o n l a n o s t r a c a p a c i t à , a b b i a m o t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r s u p e r a r e a n c h e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o t e d e s c o . M a d o b b i a m o e s s e r e u n i t i , p e r c h é s o l o u n i t i s i v i n c e " .