R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o n s o l o i p r i m i m i l l e g i o r n i : l e s c e l t e q u o t i d i a n e d e i p r i m i a n n i d i v i t a p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a a n c h e n e l l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e d e l f u t u r o , c o n l a p r e v e n z i o n e d i m o l t e m a l a t t i e c r o n i c h e . D a q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a n a s c e i l v o d c a s t ' L e 6 A - L a s a l u t e s i c o s t r u i s c e d a p i c c o l i ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ( S i p ) . I l p r o g e t t o , p e n s a t o p e r a c c o m p a g n a r e g e n i t o r i , e d u c a t o r i c o n u n l i n g u a g g i o c h i a r o e a c c e s s i b i l e , o f f r e i n d i c a z i o n i p r a t i c h e p e r c r e s c e r e b a m b i n i p i ù s a n i , o g g i e d o m a n i . P r o t a g o n i s t e d e l v o d c a s t - p r e s t o o n l i n e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m - s o n o 6 p a r o l e c h i a v e , 6 A c h e r a c c o n t a n o a l t r e t t a n t i p i l a s t r i d e l l a s a l u t e : a l l a t t a m e n t o a l s e n o , u n g e s t o n a t u r a l e c h e è a n c h e u n i n v e s t i m e n t o s u l f u t u r o d i m a m m a e b a m b i n o ; a d e r e n z a a l l e v a c c i n a z i o n i , u n a p r o t e z i o n e f o n d a m e n t a l e c h e h a s a l v a t o m i l i o n i d i v i t e e c o n t i n u a a f a r l o ; a t t e n z i o n e a g l i s c h e r m i , p e r c h é t r o p p o d i g i t a l e e t r o p p o p r e s t o p u ò i n t e r f e r i r e c o n s o n n o , l i n g u a g g i o , m o v i m e n t o e r e l a z i o n i ; a l i m e n t a z i o n e c o r r e t t a , p e r c o n t r a s t a r e s o v r a p p e s o e o b e s i t à , c h e o g g i i n I t a l i a r i g u a r d a n o 1 b a m b i n o s u 3 . M a c i s o n o a n c h e l a A d i a t t i v i t à m o t o r i a , i n d i s p e n s a b i l e p e r c r e s c e r e f o r t i , s i c u r i e s o c i a l m e n t e a t t i v i , e q u e l l a d e l l e a b i t u d i n i d e l s o n n o , s p e s s o s o t t o v a l u t a t e , m a d e c i s i v e p e r l o s v i l u p p o , l ' a p p r e n d i m e n t o e i l b e n e s s e r e e m o t i v o . A t t r a v e r s o s t o r i e , d a t i e i l c o n t r i b u t o d e g l i e s p e r t i d e l l a S i p , ' L e 6 A - L a s a l u t e s i c o s t r u i s c e d a p i c c o l i ' a i u t a a t r a s f o r m a r e l e i n f o r m a z i o n i i n s c e l t e c o n s a p e v o l i , p e r c h é p r e n d e r s i c u r a d e i b a m b i n i s i g n i f i c a c o s t r u i r e l a s a l u t e d e g l i a d u l t i d i d o m a n i .