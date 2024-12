ALLUMIERE - Circa un mese fa è stato recuperato nelle campagne di Allumiere con una frattura esposta infetta: si è salvato perché ha seguito insieme alla sorella e al fratello un gruppo di escursionisti per circa 4 kilometri. Si è salvato perché un gruppo di persone hanno deciso di portarlo in clinica e farlo operare, l'alternativa sarebbe stata l'imputazione dell'arto. Ha fatto un intervento delicato ma lui ha recuperato completamente la mobilità della zampa. Zampa è stato trovato i primi di ottobre ferito: per fortuna alcuni escursionisti lo hanno trovato e grazie alla veterinaria Angela Mellini, ai volontari di "Emergenze Pelose" e a tante persone di cuore, il cagnolino è stato ricoverato nella clinica veterinaria e curato. Zampa è stato prontamente operato e gli hanno inserito una placca sulla zampa rotta: purtroppo la zampa era piena di infezione e i medici non gli hanno potuto mettere i punti, per cui tutti i giorni è stato medicato dalle dottoresse della clinica veterinaria. Il percorso è stato lungo, ma lui felice ha risposto bene alle terapia. Chissà cosa sta pensando il piccolo Zampa di tutto l'amore che gli sta arrivando. "Zampa - spiega la dottoressa Angela Mellini - è un cucciolo equilibrato, docile che, nonostante tutto il dolore provato, scondinzola e fa le feste a tutti: forse sa di essere fortunato. Adesso serve trovargli una famiglia che gli possa dare l'amore che merita. Aiutateci altrimenti per Zampa verrà attivata la procedura per il canile. Intanto fate girare questo appello per cercare il proprietario o per smuovere la voglia a qualcuno di adottare questo figlio peloso. Zampa è una femmina, giovane di circa un anno di età. Non ha il microchip e veniva giù correndo fra le auto da Località La Bianca".

