CERVETERI – Sabato ricco di appuntamenti al Bookstore Mondadori. Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti hanno organizzato un lungo programma di iniziative capace di spaziare dalla meditazione yoga alla lettura fino alla musica. Il primo evento in scaletta è fissato per le 13.30 con Flavia Borgna della Union House Yoga Asd, che terrà una lezione di Yoga gratuita aperta a tutti. Un momento non soltanto di benessere psicofisico, ma anche preparatorio all’appuntamento successivo, quello delle ore 15.30, ovvero la “Maratona Shantaram” che vedrà lo scrittore Roberto Frazzetta leggere alcuni brani del romanzo dell'autore australiano Gregory David Roberts in occasione del ventennale dalla sua prima pubblicazione in Italia. Concluderà il lungo pomeriggio di eventi, alle 18, la presentazione del libro di Francesca Reboa, edito da Pathos Edizioni, “Mille volte la prima volta”, la storia di Valeria, affermata psicologa, un lavoro che ama, due figli adorabili e un ex marito. Una vita tranquilla che però viene improvvisamente scossa dal ritorno, vent'anni dopo, di Alessandro, il suo primo amore. Un romanzo avvincente che affronta il delicato argomento della condizione della donna, sia essa in un contesto di sviluppo economico e sociale sia di guerra e povertà.

