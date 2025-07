ALLUMIERE - Dal 4 al 6 luglio il cuore di Allumiere tornerà a battere forte al ritmo della Sagra del Cinghiale (e dei Sentieri dell’Allume), una delle manifestazioni più amate del territorio collinare laziale. Giunta alla sua diciassettesima edizione, la Sagra è diventata un appuntamento irrinunciabile per residenti e turisti, appassionati di buona cucina, tradizioni popolari e natura incontaminata. Organizzata con passione e dedizione dall’Associazione Contrada Ghetto, con il patrocinio del Comune di Allumiere e il sostegno della Regione Lazio, l’iniziativa animerà per tre giorni il centrale Piazzale Cesare Moroni, trasformandolo in un vivace spazio conviviale dove cibo, musica, cultura e accoglienza si fonderanno in un’esperienza collettiva da vivere a pieno. Al centro della festa, come da tradizione, ci sarà la cucina tipica, genuina, abbondante e saporita. Il piatto simbolo della manifestazione è, naturalmente, il cinghiale maremmano, protagonista assoluto di ogni portata e cucinato con ricette tramandate nel tempo, che esaltano la qualità della carne e l’uso sapiente delle erbe aromatiche locali. Ogni sera, dalle ore 19:30 in poi, sarà possibile gustare un ricco menù a prezzi accessibili, pensato per soddisfare tutti i palati. Si parte dagli antipasti, che spaziano dalle bruschette con salumi locali e salmì di cinghiale all’antipasto classico con bruschette miste e affettati. I primi piatti includono le imperdibili pappardelle al cinghiale, simbolo stesso della Sagra, ma anche alternative sfiziose come le penne al contadino (condite con pesto di mentuccia, pianta selvatica dei monti della Tolfa) e le penne al minatore, un omaggio alla storia del borgo, condite con pesto di piselli e pancetta croccante. Tra i secondi, oltre allo spezzatino di cinghiale tenero e profumato, si potranno assaporare salsicce di maiale e lumache in umido, un’altra prelibatezza della cucina locale. I contorni includono patatine fritte e insalata mista, mentre il momento del dolce è affidato alle crostata artigianali e alle ciambelle al vino, fragranti e rustiche, perfette da accompagnare con l’immancabile vino locale. Dietro ai fornelli, le instancabili cuoche e cuochi della Contrada Ghetto, veri custodi della tradizione gastronomica allumierasca, che ogni anno riescono a stupire con la qualità e la rapidità del servizio, sempre cortese, attento e sorridente. Accanto al gusto, non mancheranno le emozioni: ogni sera sarà animata da spettacoli dal vivo pensati per coinvolgere e divertire persone di ogni età. Venerdì 4 luglio, ad aprire le danze sarà la quarta edizione del concorso canoro “Insieme in musica”, diretto artisticamente da Max Petronilli, evento che negli anni ha fatto emergere tanti talenti del territorio e che unisce il piacere del canto alla condivisione. Sabato 5 luglio, il ritmo salirà con l’energia della band Mojo, seguita dal night party con il giovane e seguitissimo Dj Fanta, garanzia di divertimento e pista piena. Domenica 6 luglio, chiusura in bellezza con l’allegria contagiosa dei Kosacustika, gruppo di musica popolare noto per la capacità di coinvolgere il pubblico con brani scanzonati e ritmi incalzanti. Gli spettacoli accompagneranno la cena e proseguiranno fino a sera inoltrata, in un clima di festa autentica, in cui sarà facile lasciarsi andare a qualche ballo o a un brindisi in compagnia. Non solo gastronomia e intrattenimento: domenica 6 luglio, grazie alla collaborazione con l’Associazione Trekkiamo, sarà possibile partecipare a escursioni guidate nel Faggeto di Allumiere, una delle faggete più suggestive del Lazio, riconosciuta Sito di Interesse Comunitario (SIC) dalla Comunità Europea. Un vero paradiso naturalistico, perfetto per chi desidera esplorare i boschi secolari, respirare aria pulita e scoprire la ricca biodiversità del territorio. Le escursioni sono adatte anche a famiglie e camminatori non esperti e rappresentano un’opportunità unica per abbinare alla festa un momento di connessione con la natura, valorizzando l’ambiente e le risorse paesaggistiche che rendono Allumiere un luogo speciale. La Sagra del Cinghiale è pensata per essere inclusiva e accogliente. Anche i più piccoli troveranno uno spazio tutto loro: giochi, attrazioni, bancarelle e animazione faranno la felicità dei bambini, mentre le famiglie potranno godersi con serenità ogni momento della festa. Le bancarelle offriranno prodotti artigianali, oggetti curiosi, dolciumi e specialità locali, completando l’atmosfera di una festa di paese vera, sentita, partecipata. Il grande piazzale, gli ampi spazi, la possibilità di prenotare e la rapidità del servizio rendono l’esperienza piacevole, rilassante e perfettamente organizzata, anche nei momenti di maggiore afflusso. Apertura stand gastronomico ogni sera dalle ore 19:30, Info e prenotazioni per lo stand gastronomico: 329.7227266, 347.7003102, 338.1933404. Spettacoli dal vivo ogni sera dalle ore 21 circa. Escursioni guidate (domenica): info e prenotazioni al numero 327.7391631 (Silvia). La Sagra del Cinghiale di Allumiere non è solo un evento gastronomico: è un viaggio nei sapori autentici della tradizione, un tuffo nell’anima di una comunità che sa accogliere, emozionare e far divertire. È un fine settimana da vivere con la famiglia, con gli amici o da soli, certi di trovare buon cibo, belle persone e paesaggi mozzafiato. Allumiere vi aspetta, a braccia aperte e con le tavole imbandite. Non mancate.

