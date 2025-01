FIUMICINO - Wizz Air celebra oggi un traguardo storico: 20 milioni di passeggeri all’Aeroporto di Roma-Fiumicino. Per l’occasione, solo oggi i viaggiatori romani potranno usufruire di una speciale promozione con il 20% di sconto su voli selezionati da e per Roma

Fiumicino, validi per il periodo compreso tra il 1° febbraio e l’11 aprile inclusi. Nel 2024, Wizz Air ha operato un totale di 300.000 voli, inclusi oltre 90.000 in Italia e più di 30.000 in partenza da Fiumicino.

In questo aeroporto, la compagnia ha registrato una crescita del 38% rispetto al 2023, superando i 6,5 milioni di passeggeri. A livello nazionale, la compagnia ha registrato un aumento del 15%, raggiungendo oltre 18,5 milioni di passeggeri in Italia. Con quasi 90 destinazioni servite, Wizz Air ha rafforzato la propria posizione come protagonista nel mercato italiano, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Paese. Roma rappresenta la base più grande di Wizz Air in Italia, e la compagnia ha recentemente inaugurato un nuovo Training Center, situato nei pressi dell’aeroporto di Roma-Fiumicino e operativo dal 1° ottobre 2024, per il suo personale di oltre 7.000 membri. I viaggiatori romani costituiscono una parte significativa della clientela di Wizz Air.

Tra le destinazioni più popolari si annoverano Londra, Madrid, Barcellona, Parigi e Valencia, mete predilette sia per viaggi di piacere che per motivi di lavoro. Questi collegamenti consolidano ulteriormente il ruolo della compagnia come punto di riferimento per i viaggiatori romani.