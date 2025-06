SANTA MARINELLA – Nel fine settimana Santa Marinella è stata presa d’assalto da migliaia di villeggianti, che si sono riversati sulle spiagge cittadine, creando un intenso volume di traffico che è defluito solo in tarda serata. “Una giornata indimenticabile per Santa Marinella – commenta in una nota il sindaco Tidei – il sole, l'abbraccio del mare e un bagno ristoratore viste le temperature. Santa Marinella ha brillato di una luce speciale che ha reso questa giornata assolutamente memorabile dal punto di vista turistico. Fin dalle prime ore del mattino, la nostra splendida località costiera si è animata di un fermento gioioso, con un afflusso eccezionale di visitatori che ha superato ogni aspettativa. Le spiagge erano un quadro vivente di colori e allegria, con gli stabilimenti balneari che brulicavano di vita. È stato un piacere vedere tantissimi italiani, provenienti da ogni angolo del paese, godere delle nostre acque cristalline e del tepore della sabbia. Accanto a loro, un'ondata di turisti stranieri ha aggiunto un tocco internazionale all'atmosfera, con lingue diverse che si mescolavano in un'armonia multiculturale. Sembrava che ogni ombrellone, ogni lettino, fosse occupato da volti sorridenti e rilassati, intenti a godersi il meritato riposo. Non solo le spiagge, ma anche i ristoranti e i bar hanno registrato il tutto esaurito. Dalle prime colazioni con vista mare agli aperitivi al tramonto, fino alle cene a base di pesce fresco, ogni locale era colmo di persone desiderose di assaporare le delizie culinarie locali e di brindare alla bellezza di questa giornata. Insomma, quella di oggi, è stata una di quelle giornate che ci ricordano la bellezza e il potenziale della nostra Santa Marinella. Un successo turistico su tutta la linea, che ci lascia con il cuore pieno di soddisfazione”.

