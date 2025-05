LADISPOLI - C’è tempo fino a domani per le domande per i “Voucher sport 2025” messi a disposizione dalla Regione. Il voucher del valore di 500 euro permette ai giovani tra i 6 e i 18 anni compiuti di praticare sport gratuitamente, scegliendo tra le 1.787 associazioni, società sportive e enti del Terzo settore accreditati in tutta la Regione Lazio. Potranno accedere al contributo i residenti nella Regione Lazio con un indicatore ISEE non superiore a 50.000 euro. È possibile richiedere un solo voucher per ciascun beneficiario. «Iniziative come questa- ha commentato l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli - promosse dalla Regione e sostenute dal nostro Comune, rientrano a pieno titolo nelle politiche sociali del territorio perché lo sport è un diritto di tutti poterlo praticare. A Ladispoli, numerose ASD e SSD hanno aderito alla misura, rendendo possibile a tanti giovani di accedere gratuitamente alle attività sportive».

©RIPRODUZIONE RISERVATA