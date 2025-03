TOLFA - La segretaria del Pd di Tolfa e consigliera comunale di opposizione di Tolfa Sharon Carminelli interviene in merito a quanto accaduto nei giorni scorsi nell'ambito della politica nazionale.

"Il voto in Europa del PD ha portato a galla l'ennesimo tentativo di delegittimare la segretaria, che ha cercato di mediare su una questione difficile, contraria alla proposta, ma consapevole delle diverse posizioni interne, ha dato la linea dell'astensione, cercando di comporre una frattura interna - scrive la consigliera comunale e segretaria del Pd Sharon Carminelli - ma, come spesso accade, le solite correnti non perdonano chi cerca una via di mediazione.

E così, il suo impegno per un partito unito e in grado di affrontare le sfide interne ed esterne viene messo in discussione. Eppure, questa segretaria ha ridato fiducia alla base, agli iscritti, agli elettori.

Ha fatto tornare al voto alle primarie tanti delusi, facendo sentire di nuovo la speranza in un cambiamento possibile.

La domanda è sempre la stessa: fin quando il PD dovrà subire il gioco delle correnti interne, dei personalismi di vecchi e nuovi politici? Bah".

©RIPRODUZIONE RISERVATA