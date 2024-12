La felicità ha un solo nome, Ladispoli. Nello spareggio finale per salire in serie C, si aprono le porte del paradiso per la Volley Ladispoli che batte Albano-Velletri per 3 a 1, e fa una festa grandissima insieme ai 300 del Pallone Panziani, che esultano per una vittoria grande come il cuore del Ladispoli. Successo fondamentale per il club rossoblù, che ritorna a sorridere dopo qualche amarezza. La partita non era iniziata bene, sotto di un set, i tirrenici hanno cambiato la marcia, arrivando a siglare il successo costruito dall’uomo chiave, Fabio Pregnolato, allenatore - giocatore. Sugli spalti un tripudio di cori e rullo di tamburi dall'inizio alla fine, che ha visto il presidente Mauro Scimia festeggiare con la squadra. «Una vittoria che nasce da lontano, se consideriamo che questi ragazzi sono cresciuti dal viviaio, allevati e svezzati , e oggi i risultati sono quelli che ci sono apparsi davanti - ha raccontato patron Scimia - . Sono felice soprattutto per lavoro, ripagati da un bellissimo risultato, che a mio avviso è meritatissimo. Siamo arrivati qui dopo un campionato disputato con ottimi risultati , sfiorando la vittoria del primo posto. Da secondi abbiamo realizzato un percorso importante, la sintesi della stagione è questa, parla da sola. Tifosi, cori e bandiere, ci stiamo ripresi il nostro passato». La squadra è stata portata in trionfo dai tifosi, festeggiata da spumante e gavettoni. È l'inizio di una nuova era per la Volley Ladispoli che ora potrà programmare con entusiasmo e serenità la prossima stagione agonistica. Molto probabilmente sarà derby con la Rim Cerveteri che quest’anno è riuscita a salvarsi ma ripartirà senza Stefano Cenci, ex della Volley Ladispoli.

