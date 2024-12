LADISPOLI - «Vogliamo le Case dell'acqua di Acea a Ladispoli». L'iniziativa parte dal ladispolano, Rosario Sasso. Obiettivo: ripristinare un servizio di cui fino a un paio di anni fa i cittadini potevano usufruire. «Da circa 2 anni la gestione dell'acqua a Ladispoli (RM) è passata ad Acea Spa. Nella precedente gestione tramite una società pubblica comunale sono state in funzione ben 5 casette dell'acqua (Via Firenze, Viale Europa, Piazza Odescalchi, Piazza De Michelis, Via dei Narcisi) che attualmente non sono attive - si legge nel testo della petizione pubblicata su change.org - È importante l’utilizzo dell’acqua pubblica, e gratuita, per un risparmio economico ma soprattutto per l'impatto ambientale: meno plastica consumata, meno emissione CO2 emesse nell'atmosfera. La stessa Acea comunica un elenco di case dell'acqua presenti in molti comuni del Lazio, oltre a Roma. Manca solo Ladispoli. Si richiede pertanto l'installazione-sostituzione delle 5 case dell'acqua nella nostra città».

Dell'argomento si era parlato anche in consiglio comunale nelle scorse settimane. In quell'occasione il consigliere delegato al servizio idrico Filippo Moretti aveva annunciato la possibile riattivazione a breve, da parte di Acea, della casetta dell'acqua di via Firenze. L'amministrazione ne aveva richieste due: oltre a quella annunciata da Acea, anche quella in viale Europa. Solo due, insomma, sul totale di quelle installate a suo tempo dalla precedente amministrazione, perché a quanto pare, Acea, «per quanto di loro competenza - aveva spiegato il delegato al servizio idrico, Filippo Moretti - ne deve garantire una ogni 20mila abitanti» (Ladispoli conta 40mila abitanti circa). «Nelle ultime riunioni tenute con Acea in questo mese - aveva detto Moretti - nelle quali si sono trattati tutti i problemi e le possibili soluzioni del nostro sistema idrico integrato (dalle fogne al depurantore, all'approvvigionamento idrico), il gestore - aveva concluso il consigliere delegato di palazzo Falcone - ha garantito a breve la riattivazione della casetta dell'acqua di via Firenze».

