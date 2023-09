CIVITA CASTELLANA – «In bocca al lupo a tutti voi studenti di Civita Castellana che oggi iniziate un nuovo anno scolastico, con la speranza che il vostro sia un percorso fruttuoso per ciò che concerne l’apprendimento e la crescita personale e culturale».

Suona la campanella per centinaia di studenti degli istituti civitonici di ogni ordine e grado e arriva un pensiero per gli studenti e per il personale scolastico da parte del sindaco Luca Giampieri.

«L’augurio dell’amministrazione è quello di trovare durante il vostro cammino scolastico le giuste motivazioni per non vivere la scuola solo come un gravoso obbligo ma per trasformarla in un’occasione – continua il primo cittadino -. Un’occasione per esprimere al meglio le vostre potenzialità, per plasmare le vostre attitudini e per gettare le basi del vostro e del nostro futuro, perché un giorno la classe dirigente del Paese sarete voi. Non fermatevi davanti alle difficoltà, puntate dritti ai vostri sogni e affrontate il nuovo anno scolastico con positività e coraggio, ma anche con la giusta dose di allegria e buonumore, perché la scuola è anche una palestra di vita da cui attingere insegnamenti che formeranno la vostra crescita personale».

«Una buona istruzione vi consentirà di conquistare la cosa più preziosa che un sistema scolastico efficiente può offrire a voi giovani: la libertà – conclude il sindaco Giampieri. La libertà di scegliere cosa diventare in futuro. La libertà di conoscere e di scoprire, la libertà di sapere, di stabilire relazioni, di trovare il vostro posto nel mondo. La libertà di essere indipendenti e consapevoli. Un pensiero in questo nuovo primo giorno va doverosamente rivolto anche al personale docente e a quello scolastico, impegnati nel difficile compito di accompagnare voi giovani di ogni età verso questa insostituibile espressione di libertà e democrazia che è il mondo della scuola. Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti voi».

Agli auguri del primo cittadino a studenti, docenti e personale scolastico si uniscono anche quelli dell’assessore alla Pubblica Istruzione Simonetta Coletta. «A tutti gli studenti, dai più grandi ai più piccoli, auguro un sereno cammino all’insegna della socialità – afferma -. Un pensiero anche alle loro famiglie, il cui contributo sarà fondamentale per crescere i rappresentanti della società civile di domani. Grazie ai dirigenti, agli insegnati e al personale degli istituti, buon anno scolastico a tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA