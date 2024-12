Vittorio Sgarbi a processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa per fatti che risalgono al 2018 quando era sindaco del Comune di Sutri. Ad accusarlo nello specifico l’allora consigliere comunale Alessio Vettori, ed esponenti del Movimento popolare. A novembre di due anni fa il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Viterbo ordinò alla procura di esercitare l’azione penale nei confronti del sindaco Vittorio Sgarbi con l’accusa di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa. Una decisione che fu accolta con soddisfazione dagli avvocati Franco Moretti e Luca Vettori, legali delle presunte vittime.

Ieri si sarebbe dovuta tenere l’udienza predibattimentale ma è stata rinviata in autunno per un impedimento del giudice. Solo allora sarà aperto ufficialmente il procedimento a carico dell’assessore alla Bellezza.