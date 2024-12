SANTA MARINELLA - La Obelix Academy, torna vincitrice dalla finale internazionale di Montecatini Terme per il World Dance Competition People Cultures al Teatro Verdi, dove si è assistito ad una competizione di danza studio, con ballerini giunti da tutta Europa tra cui Albania, Germania, Francia, Olanda, Perù e Inghilterra. La scuola di Santa Marinella di Simonetta Travagliati, si è distinta con le allieve Alice Stampella, Aurora Vitale, Sophie Marie Carletti, Emma Montruccoli, Emma Nieddu, Lene Kulberg Taub, Ludovica Zaccagnini, Silvia Fantozzi, Giorgia Giustini e Greta Bassanelli, conquistando il podio con diverse coreografie nello stile modern, hiphop contaminazione, contemporaneo e acrodance, riscuotendo grande successo e infinite borse di studio per eventi nazionali e internazionali, alcune al 100%. Con la coreografia “vietato morire”, dedicata alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, ha raggiunto il podio e ricevuto ben cinque borse di studio per eventi all’estero e inoltre si sono distinte alcune allieve che sono state selezionate per percorsi di studio in importanti accademie ricevendo tanti complimenti dalla giuria prestigiosissima che presiedeva la manifestazione per il messaggio che trasmetteva la coreografia. «Sono stati quattro giorni intensi tra competizioni e stage – dice Simonetta Travagliati - Ringrazio tutti i docenti della mia scuola che svolgono regolarmente lezioni con i nostri allievi e li formano con dedizione e amore, nello specifico ringrazio Lorenzo Garbetta per la formazione hiphop, Asya Schiavo per il modern contemporany, Veronica Paradiso per il classico, Leonardo Garbetta per la contaminazione, Francesco Totaro per la video dance e il moderno, Luca Mignanti e Davide Appetecchi per acrobatica».

