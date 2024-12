TOLFA - Sono stati “I figli delle stelle” ad aggiudicarsi la vittoria della 15esima edizione dei Campionati: oltre a portare a scuola l’enorme coppa, potranno trascorrere una settimana a Malta, ospiti della cittadina di Għajnsielem, gemellata con Tolfa. Chiusura con il botto per la 15^ edizione delle "Olimpiadi della Cultura e del Talento", promossa dall'associazione omonima, che si è tenuta a Tolfa e che quest'anno ha riscosso un grande successo registrando un elevato grado di preparazione culturale degli studenti arrivati alle finale.

Eccellenti anche i ragazzi che hanno dato prova di grande talento. Fantastica l'ondata di allegria, effervescenza, amicizia, entusiasmo e tante risate. Questi ragazzi eccezionali, che sono ripartiti domenica, hanno lasciato un grande vuoto e tutti stanno facendo il conto alla rovescia in attesa delle finali del prossimo anno. Ogni volta i tolfetani e l'amministrazione comunale accolgono a braccia aperte questa pacifica e rumorosa invasione offrendo loro la migliore ospitalità possibile, anche con menù a prezzi contenuti; studenti e docenti se ne vanno portando a casa loro un bellissimo ricordo di questo paese.

A sfidarsi sono state squadre di studenti provenienti da tutta Italia. Dopo 3 giorni vissuti al massimo, domenica sera si è svolta la chiusura della manifestazione che è stata veramente ben organizzata dagli eccezionali membri dello staff: "Con una coreografia che l’ha visto al completo sul palco a scrivere i saluti a Tolfa e i ringraziamenti, sulle note del brano di Michael Jackson interpretato da Simone Sechi, bravo cantante oltre che presentatore - spiega la giornalista e membro della giuria, Cristiana Vallarino - con Serena De Rosis e Veronica Fersini.

Gli altri dello staff Oct a presentare sono stati Daniele Carpentieri, Daniele Plantamura ed Elena Cravero". Domenica 28 aprile al Claudio, con la platea gremita, si sono svolte le battles fra i ragazzi che si erano distinti nei settori musica, canto, danza e recitazione: tre per ogni disciplina si sono esibiti in un loro cavallo di battaglia e in una esecuzione assegnata dalla commissione. È stato davvero molto difficile per i giudici scegliere i vincitori, perché tutti erano davvero talentuosi. A trionfare sono stato Giada Cacciapaglia (della squadra “Maledetta Primavera” da Sant’Eramo in Colle, Bari) per il settore danza; Gianmarco Giorgi (“Gio Evan”, del Galilei di Macerata) nel settore recitazione; il chitarrista Emanuele Gallone (“Immanuel Kantante” studente del Classico di Ostuni) nel settore della musica e Camilla D’Eusanio (“I figli delle Stelle”) per la categoria canto. Nell'ambito delle Olimpiadi della Cultura si è svolta anche la gara di fotografia sul tema: “Luci e Ombre” e a vincere è stato il team degli “Esotici” del "Da Vinci" di Maglie.

Per il settore cinema il premio come "Miglior cortometraggio" (scelto anche con i voti della giuria popolare) è stato “Identità”, pensato e girato dai “Domum Remeati” del liceo Da Vinci. Durante la premiazione è stato consegnato anche il riconoscimento per la "Staffetta Culturale", che è stata vinta dai “Senza troppe pretese” del liceo Da Vinci di Reggio Calabria. Sabato e domenica mattina si sono tenute le due prove del “Parlateci di…”, presso il Polo Culturale e le “Prove di talento”.

I ragazzi hanno affrontato temi importanti e d’attualità come: il dramma dei migranti, la piaga della mafia, le difficoltà dell’adolescenza, l’amore nelle sue varie forme, l’amicizia e l’uso/abuso dei social media; non sono mancati i riferimenti alle proprie origini e tradizioni da chi ha portato in scena il dialetto e i balli popolari. Vincitori della prova: “Parlateci di...” sono stati i “Supernovae”, dal liceo Da Vinci di Reggio Calabria, mentre due menzioni sono andate a Gherardo Granter (“VisColti” del liceo romano Visconti) per la miglior prova in inglese, e a Stefania Calabrò (“Alea Iacta Est”, classico Reggio Calabria) per quella in italiano. Trionfatori della Prove Talento sono stati: “I figli delle Stelle” dal “De Titta Fermi” di Lanciano.

Vincitori del Premio della Critica" è stato assegnato al team dei “Messi Male”, del Da Vinci di Maglie (Lecce). In questa edizione si è registrata una discreta presenza di squadre del biennio e tra loro si è guadagnata l’ammissione alla prossima finale quella dei “Gegeia”, del “Carducci” di Milano. Sono stati poi “I figli delle stelle” ad aggiudicarsi la vittoria della 15esima edizione dei Campionati: oltre a portare a scuola l’enorme coppa, potranno trascorrere una settimana a Malta, ospiti della cittadina di Għajnsielem, gemellata con Tolfa. Sul podio, a brevissimo distacco, i “Domum Remeati”, da Treviso, e i “Minimi Comuni Multipli”, da Reggio Calabria.

Durante la cerimonia finale sul palco sono saliti gli universitari della Scuola Sant’Anna di Pisa, la sindaca Stefania Bentivoglio, la vice Laura Pennesi e il consigliere Mauro Folli. Presente il presidente onorario delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, l’onorevole Alessandro Battilocchio. Il creatore della manifestazione Daniele Ceccarelli e il presidente uscente Luigi Di Martino hanno ringraziato gli sponsor Enel e Fondazione Cariciv e il service di Egidio Virgili. La giuria tecnica che ha valutato le prove del Talento al teatro era composta da esperti di spicco in discipline artistiche, a cominciare dal presidente Max Petronilli (cantante e insegnante di canto), con lui Marilena Ravaioli, (danzatrice, coreografa e docente), Anthony Caruana (musicista, docente e scrittore); Pietro Giorgetti (regista e direttore artistico); Marina Boz (musicista, cantante e docente), Luigi Fiore (polistrumentista, insegnante di batteria).

Per assegnare il premio della Critica c'è stata la giornalista professionista Cristiana Vallarino. I membri della giuria che ha valutato la cultura al Polo Culturale di Tolfa sono stati il presidente Valerio Mori e con lui Natalia Aradis, James Pontarelli, Andrea Sclano, Flaminia Ceccarelli, Antonio Caforio (inglese) e per la Sant’Anna, Riccardo Ciucci e Luca Capobianco.

