Tragedia questo pomeriggio sulla strada Sipiccianese nel territorio comunale di Vitorchiano. Un uomo di 72 anni, Sergio Buco, è morto in seguito di un incidente.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio. Secondo quanto si è potuto apprendere l’uomo, che era in sella a una moto Guzzi e procedeva da Grotte Santo Stefano verso Sipicciano, arrivato all’altezza dell’incrocio con strada Pozzali, ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada terminando la corsa contro arbusti e cespugli.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno cercato in vano di rianimarlo. E’ stato allertato anche l’elisoccorso che, tuttavia, non è arrivato sul posto in quanto l’uomo, nel frattempo, è deceduto.

Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Tra le ipotesi anche quella che l’uomo possa essere stato colto da un malore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Viterbo per gli accertamenti del caso.