Via della Rimessa è il classico esempio di quando l’amministrazione comunale si perde in un bicchiere d’acqua. Tante parole sulla promozione e il rilancio del centro storico di Viterbo a volte avvalorate da eventi con tanta gente e in altri momenti mortificate da fatti incresciosi come risse per futili motivi. Poi ciò che sarebbe semplice da fare non viene preso neanche in considerazione. E’ il caso dell’abbandono pluriennale di molte vie del centro tra cui via della Rimessa, che collega la centralissima piazza delle Erbe alla parte sottostante vicina all’ex chiesa degli Almadiani e a piazza del Sacrario. Le foto testimoniano l’erbaccia ormai alta che è su gran parte dei lati di via della Rimessa, in molti tratti piena di deiezioni di piccioni e uccelli vari. Al tempo stesso hanno chiuso quel paio di attività commerciali che erano aperte in questa via centrale di Viterbo e il legame tra il degrado e le chiusura delle serrande sembra abbastanza evidente.

Ci si chiede come possa una via così baricentrica del centro storico di Viterbo essere abbandonata a sé stessa. E’ una delle vie che porta direttamente ai monumenti principali di Viterbo, primi fra tutti piazza delle Erbe e corso Italia, ma lì vicino ci sono anche piazza del Comune e altre parti antiche, storiche e artistiche del capoluogo. Il degrado è testimoniato anche dalle scritte che hanno vandalizzato da anni posti disabitati ed ex attività commerciali che hanno chiuso i battenti.

Tante altre vie del centro di Viterbo che si affacciano su corso Italia e San Pellegrino sono ridotte così. A breve sarà approvato il primo Regolamento sui dehors del Comune di Viterbo voluto fortemente dall’assessore alla qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne e che ridisegnerà il decoro in centro. Agli esercenti saranno date chiare regole su come mettere tavolini, sedie e cartellonistiche e verranno chiarite le tipologie di materiali e arredi da esterno che non potranno proprio essere usate. Le associazioni di categoria hanno usato parole positive per questo regolamento perché coinvolte attivamente dal Comune di Viterbo.

Ora, però, serve che il Comune di Viterbo intervenga per ripotare decoro su queste viuzze nel degrado che, portando ai siti principali oggetto di attenzioni pubbliche, sono invece abbandonate da anni con sporcizia, erbe infestanti, scritte ovunque e resti simpatici di vari animali.