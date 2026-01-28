Vandalizzati i manifesti di Fratelli d’Italia a Viterbo. La denuncia viene dal coordinatore del circolo cittadino, Luigi Maria Buzzi, che condanna il fatto.

«Gli atti vandalici contro i manifesti di Fratelli d’Italia, a Viterbo, immagini strappate e imbrattate del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rappresentano un gesto ignobile, vigliacco e profondamente antidemocratico - dice Buzzi - non si tratta soltanto di un attacco a un partito politico, ma di un’offesa all’intera comunità cittadina e ai principi fondamentali del confronto civile. Condanniamo con assoluta fermezza questi episodi di intolleranza e violenza, che nulla hanno a che vedere con il legittimo dissenso e che mirano esclusivamente a intimidire e a creare un clima di odio. A chi pensa di poterci zittire con simili azioni - prosegue Buzzi - rispondiamo con determinazione e orgoglio: Fratelli d’Italia non arretra di un passo e continuerà a portare avanti le proprie idee alla luce del sole, nel rispetto delle regole democratiche. Viterbo è una città che merita rispetto. Continueremo a lavorare sul territorio con responsabilità, passione e trasparenza, senza farci intimidire da gesti vili, che qualificano solo chi li compie».