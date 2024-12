Si presenta in questura per rinnovare il permesso di soggiorno e viene arrestato per una condanna precedente. E’ accaduto mercoledì quando un 27enne originario della Nuova Guinea, si è presentato all’Ufficio Immigrazione della questura di Viterbo per richiedere un rinnovo del permesso di soggiorno.

Sul conto dello stesso, però, da settembre scorso pendeva una condanna emessa dal Tribunale di Lecce per fatti commessi nell’estate del 2017 sulla spiaggia dell’Orsetta di Marina di Melendugno, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Così, sono intervenuti gli uomini della squadra mobile che hanno arrestato l’uomo in esecuzione del provvedimento di carcerazione che prevede di scontare una pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e 2.000 euro di multa.

Sul conto dell’uomo, inoltre, tramite il foto-segnalamento della polizia scientifica, sono emersi diversi alias e altri precedenti specifici per stupefacenti, commessi per lo più a Roma.

Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato a Mammagialla.