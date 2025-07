Un uomo è stato trovato morto questa mattina in un alloggio a uso turistico di Pianoscarano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il personale della struttura più volte avrebbe tentato di mettersi in contatto con l’uomo ma senza successo. Per questo avrebbe deciso di entrare nella stanza. L’uomo sarebbe stato trovato in bagno, impiccato. Sul posto è stato chiamato il personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia per eseguire tutti gli accertamenti del caso e ricostruire l’accaduto.