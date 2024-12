Nell'ultimo weekend, i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno attuato un imponente servizio coordinato in via Cavour e nei vicoletti limitrofi, al fine di contrastare i fenomeni di criminalità urbana. L'operazione di controllo condotta dalla sezione radiomobile, della stazione di Viterbo e del nucleo carabinieri cinofili di Roma - Santa Maria di Galeria, è stata eseguita con il concorso decisivo di un cane appositamente addestrato per la ricerca e l'individuazione di sostanze illecite. Il servizio straordinario ha permesso il controllo e l’ispezione di un centinaio di veicoli. L'obiettivo primario è stato quello di contrastare la criminalità urbana e assicurare una corretta circolazione stradale. Durante queste attività, il conducente di un'autovettura è stato sorpreso ubriaco alla guida dell’auto, è stato quindi denunciato e gli è stata ritirata la patente.

Due giovani sono stati perquisiti e trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti alla locale Prefettura.

Un 24enne viterbese è stato arrestato in flagranza. La successiva perquisizione presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire circa 53 grammi di hashish, un bilancino di precisione e attrezzature ritenute utili al confezionamento di dosi destinate allo spaccio.

Il coordinamento tra le varie unità dei carabinieri ha permesso di raggiungere risultati importanti. L'attività di controllo e prevenzione dei carabinieri proseguirà per garantire la tranquillità e il benessere della comunità viterbese.