Un altro uomo trovato morto in casa. A distanza di poche ore dalla scoperta del cadavere di Tullio Orsini, l’anziano deceduto in casa un paio di mesi fa, la polizia ha rinvenuto il corpo senza vita di un 61enne. Si tratta di Marco Virgili, romano, ma da tempo viveva a Viterbo dove lavorava per l’Agenzia delle entrate. L’allarme è scattato lunedì sera quando gli amici, che da giorni non avevano più notizie di lui, hanno dato l’allarme. A casa sua, in via delle Piaggiarelle (tra San Pellegrino e Pianoscarano), si sono portati gli agenti della squadra volante, i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta di casa, e i sanitari del 118. Quando i soccorsi sono entrati nell’appartamento per l’uomo non c’era già più nulla da fare. L’uomo era in camera da letto. I medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per cause naturali. Con tutta probabilità un malore lo ha colto nel sonno. Anche Marco Virgili, come Tullio Orsini, viveva da solo.