Piazza Verdi e viale Marconi “interdetti” per un anno a un ubriaco molesto.

Il questore di Viterbo ha adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione del daspo urbano.

Si tratta di un cittadino rumeno di 39 anni, residente in un paese della provincia.

Lo straniero, più di una volta nello scorso mese di marzo è stato sanzionato dalla squadra volante perché sorpreso nella stessa zona del centro cittadino di Viterbo in evidente stato di ubriachezza.

L’uomo, in un’occasione, oltre a molestare i passanti, aveva anche turbato la tranquillità all’interno di un esercizio commerciale.

All’esito dei riscontri, è scattato quindi il provvedimento del questore, emesso al termine di una puntuale istruttoria curata dalla polizia anticrimine della Questura per prevenire analoghi episodi pregiudizievoli per la sicurezza pubblica. Allo straniero, come detto, è stato interdetto l’accesso in piazza Verdi e a viale Marconi per la durata di un anno.

L’inosservanza della misura di prevenzione è punibile penalmente, con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da diecimila a ventiquattromila euro.