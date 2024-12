E’ entrato ubriaco in un bar e, dopo aver consumato, ha minacciato i clienti con un coltello da cucina prima di allontanarsi senza pagare. Per l’uomo, un 31enne italiano, residente a Viterbo, già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari, dopo la denuncia è arrivato il daspo Willy.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 28 novembre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che rintracciato il 31enne lo hanno denunciato a piede libero per minacce aggravate e per ubriachezza molesta. Venerdì nei suoi confronti il questore Fausto Vinci ha adottato anche la misura di prevenzione del daspo Willy, emessa al termine dell’istruttoria curata dalla polizia anticrimine con l’obiettivo di prevenire analoghi episodi per la sicurezza pubblica. Il provvedimento ha interdetto al 31enne l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico per un anno. L’inosservanza della misura di prevenzione è punibile penalmente con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8mila a 20mila euro.