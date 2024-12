Ubriaco viene coinvolto in un incidente stradale e viene denunciato.

E’ accaduto mercoledì pomeriggio scorso quando gli agenti della polizia stradale di Viterbo sono intervenuti lungo la strada statale 675 per un incidente.

Poco prima un’autovettura e un tir, che si sono scontrati lateralmente.

Nonostante lo spavento per gli occupanti dei due mezzi non si è avuta alcuna conseguenza grave.

Tuttavia il conducente dell’automobile è stato sottoposto al controllo con l’apparecchiatura “etilometro” per verificare il suo tasso alcolico.

L’uomo è risultato positivo con valori nel sangue molto più alti del limite consentito dalla normativa vigente.

Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida.