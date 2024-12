Truffano un’anziana di Viterbo con la tecnica del finto incidente ma, sulla strada del rientro a casa, vengono fermati dagli agenti della polizia stradale e vengono arrestati.

E’ accaduto nei giorni scorsi quando gli agenti della sottosezione polizia stradale di Cassino hanno fermato un’Audi A3 con due persone a bordo. Durante i controlli di rito, agli agenti sono state date versioni discordanti circa il loro viaggio: dopo aver appurato che entrambi annoveravano precedenti specifici per truffa agli anziani, il loro veicolo è stato perquisito con attenzione. È cos’ che gli agenti hanno trovato addosso ai due 850 euro in contanti mentre sul sedile posteriore una bustina trasparente con diversi monili in oro.

Dagli accertamenti è emerso che i due avevano truffato un’anziana di Viterbo.

Secondo una tecnica ormai consolidata, la donna ha ricevuto una telefonata nella quale è stata avvisata che suo figlio aveva bisogno di soldi a seguito di un grave incidente stradale. La signora avrebbe dovuto pagare una somma in denaro o oggetti d’oro da consegnare proprio a Viterbo. La signora, però, aveva replicato dicendo di non essere in grado di raggiungere la città in breve tempo, così i due le hanno assicurato che avrebbero mandato un’altra persona. Entrambi ora sono ai domiciliari.