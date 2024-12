Fuggono dal centro d’accoglienza e vengono sorpresi a rubare in un esercizio commerciale di Viterbo. Protagonisti tre egiziani minorenni che sono stati denunciati dalla polizia. Il fatto è accaduto giovedì mattina quando gli agenti della squadra volante e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Viterbo sono intervenuti presso l’UniEuro su segnalazione dipendenti. Qui hanno rintracciato i tre minorenni resisi responsabili poco prima del furto di materiale elettronico all’interno del negozio. Uno dei tre giovani, all’esito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso della refurtiva.

I tre stranieri sono stati denunciati in concorso per furto aggravato, in quanto avevano tolto dai i prodotti asportati i dispositivi anti taccheggio. La procura presso il tribunale per i minorenni di Roma ha disposto il riaffidamento dei minori alla struttura di accoglienza di Blera dove gli stessi dimorano e dalla quale si erano allontanati.

Nei loro confronti è in corso di valutazione l’eventuale adozione di misure di prevenzione da parte del questore di Viterbo.