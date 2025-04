L’Esercito Italiano compie un ulteriore passo avanti nell’ambito del suo piano di modernizzazione globale con il nuovo elicottero Uh-169d Luh (Light utility helicopter). La consegna è avvenuta durante una cerimonia tenutasi a Viterbo presso l’hangar del 28° Gruppo Squadroni “Tucano”, alla presenza del capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’Armata Carmine Masiello, dei vertici della Direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilità (Daaa) e dei rappresentanti dell’industria Leonardo Elicotteri. Alla cerimonia di consegna l’amministratore delegato di Leonardo Elicotteri, Gian Piero Cutillo, ha dichiarato: «Il Luh dell’Esercito italiano rappresenta sicuramente l’inizio di una nuova era in termini di capacità, supporto tecnico, flessibilità di missione e interoperabilità nel segmento degli elicotteri leggeri. Questo nuovo programma si avvale di decenni di partnership di successo e di continuo scambio di informazioni, finalizzato a comprendere appieno le mutevoli esigenze operative e affrontarle attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, poiché gli scenari moderni richiedono anche un vero approccio multi-dominio. Negli ultimi anni, il Luh è diventato anche il punto di riferimento per nuove iniziative di export, a ulteriore dimostrazione delle sinergie tra la nostra azienda e l’Esercito italiano. Siamo impegnati a supportare l’operatore per massimizzare i benefici di questi nuovi elicotteri».

«Questo risultato è il frutto di un livello di sinergia molto importante e dinamica - ha detto - il capo di Stato maggiore dell’Esercito - che ci aiuterà sicuramente nello sviluppo di ulteriori programmi, irrinunciabili come questo e già lanciati, nonché di altri che inevitabilmente dovranno essere avviati, per portare l’Esercito all’altezza delle aspettative che il Paese ripone in noi e del mondo complesso e incerto che ci circonda. Avanti così, uniti intorno all’obiettivo comune di dare ai nostri soldati il meglio per poter assolvere ai propri compiti, perché saranno loro, i nostri soldati, che si troveranno sempre in prima linea».

Di 25 unità ordinate, il primo Uh-169D segue la consegna di due elicotteri da addestramento basico Uh-169B, utilizzati principalmente per consentire agli equipaggi della Specialità di familiarizzare con le caratteristiche del modello e facilitarne la transizione alla variante, multiruolo avanzata, consegnata oggi. L’UH-169D è stato sviluppato per l’Esercito italiano, sfruttando la base dell’elicottero militare Leonardo AW169M, ed è il risultato di una stretta collaborazione tra la Forza Armata, il segretariato generale della Difesa - Direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilità e la Leonardo Elicotteri spa, consentendo un importante balzo in avanti in termini tecnologici e capacitivi. Il programma consentirà la sostituzione progressiva dei modelli AB206, AB205, AB212 e AB412, al fine di soddisfare i requisiti operativi in continua evoluzione e beneficiare così di una catena di approvvigionamento più efficiente, basata su un approccio “a piattaforma unica”. Il 169D sarà in grado di svolgere una vasta gamma di operazioni, tra cui il trasporto utility, Medevac e Casevac, migliorando non solo il livello di sicurezza nazionale ma anche l’efficacia dell’Esercito a livello internazionale. Il nuovo elicottero offre inoltre il vantaggio di sinergie e punti di forza unici in ambito logistico, operativo, tecnico, di certificazione e addestramento tra le flotte AW169 di tutti gli operatori governativi in Italia. Ciò rafforza la possibilità di effettuare operazioni congiunte efficaci e sicure e rappresenta un salto di qualità in termini di sicurezza nazionale, capacità di risposta alle emergenze e rapporto costo/efficacia complessivo lungo tutto il ciclo di vita per i decenni a venire.