Un 37enne è stato sorpreso davanti alla scuola media Bonaventura Tecchi con 20 grammi di hashish.

È accaduto giovedì pomeriggio.

L’uomo è stato fermato in via San Luca, nel centro storico del capoluogo a pochi metri dalla scuola secondaria di primo grado “Bonaventura Tecchi”.

I poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile di Viterbo lo hanno perquisito in quanto l’uomo, con precedenti specifici, si aggirava con fare sospetto.

Lo hanno così trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish.

La droga è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

In considerazione del fatto che l’attività di spaccio è stata effettuata in una zona sensibile della città per lo più frequentata da giovanissimi, nei suoi confronti il questore di Viterbo, Luigi Silipo, ha anche adottato la misura di prevenzione del daspo urbano Willy.

Il provvedimento vieta al destinatario per un periodo di cinque anni l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze di qualunque plesso scolastico nonché di ogni locale pubblico ubicati nel territorio del comune di Viterbo