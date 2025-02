I carabinieri della Sezione radiomobile del Nord della Compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza un 45enne per rapina ai danni di un negozio di abbigliamento ubicato nella zona di Porta Fiorentina. Il fatto è acceduto lo scorso 29 gennaio.

Allertati dai proprietari del negozio, i militari si sono posti alla ricerca dell’uomo che, poco prima, fingendo di essere un cliente, aveva sottratto dei capi di vestiario dall’esercizio commerciale. Una volta scoperto dai commessi, aveva spintonato il titolare allo scopo di guadagnarsi la fuga. Accortosi di essere inseguito, l’uomo ha cercato invano di disfarsi della refurtiva.

Dopo gli accertamenti del caso, il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari e rimesso in libertà dopo la direttissima nel corso della quale è stato convalidato l’arresto, è stato sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.