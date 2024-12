Nell’ambito della costante attività preventiva svolta dalla polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti e del bullismo nei locali pubblici, il questore di Viterbo, a seguito di minuziosa istruttoria curata dalla polizia anticrimine, ha adottato un provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico e a esercizi pubblici - c.d. “Daspo Willy” - nei confronti di un pregiudicato 36enne di nazionalità pakistana residente nel capoluogo viterbese. In particolare l’uomo, che annovera diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, lo scorso mese di novembre è stato soccorso da personale della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico intervenuto nei pressi di un locale pubblico insieme agli operatori del 118 per una segnalazione di persona riversa a terra.

Lo straniero, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dopo essere stato soccorso si è scagliato contro i poliziotti li ha minacciati colpendo uno di loro con un pugno al volto. Il pakistano già a gennaio era stato denunciato poiché aveva aggredito verbalmente pronunciando gravi epiteti gli agenti che erano intervenuti in un bar cittadino a seguito di notizia di un uomo che stava molestando il titolare dell’esercizio e i suoi avventori.

Alla luce di quanto sopra, lo straniero è stato sottoposto alla misura di prevenzione che lo costringerà per tre anni a rimanere lontano dai locali pubblici e di pubblico intrattenimento ubicati nel comune di Viterbo.