«Siate testimoni del cuore di Santa Rosa». Lo ha detto il vescovo Orazio Francesco Piazza ai facchini nella benedizione nella chiesa di San Sisto. «Chiedo per voi tutta l'energia che ho avuto modo di vedere in questi mesi». Il Trasporto della Macchina di Santa Rosa è al via. Qualche minuto ancora e arriverà il “Sollevate e fermi”, l’ordine del capofacchino, Sandro Rossi che dà il via alla processione.«

Testimoni del cuore di santa rosa con tutti i vostri cuori, siati feri della vostra appartaneza e del poterla testimoniare, Una bendeizione per la nostra comunitò Viterbese

Alle 21,20 è arrivata a San Sisto anche Lux Rosae, la fiaccola partita questa mattina dal Vaticano, che ha acceso le ultime luci della Macchina di Santa Rosa.

