Uno stemma si è staccato questa sera dalla facciata di Palazzo Brugiotti ed è stato un miracolo che non sia caduto a terra e non abbia ferito nessuno.

È accaduto intorno alle 20.

Per cause in corso d’accertamento, il blocco in peperino ha ceduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area transennando il tratto di via Cavour interessato.

Presente sul posto anche il comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti.

I vigili del fuoco hanno posizionato intorno allo stemma una rete per impedire che altre porzioni possano, eventualmente, staccarsi e cadere a terra. Nelle prossime ore saranno effettuate le verifiche del caso per controllare la staticità di tutti i componenti. Questa mattina, invece, dovrebbero essere eseguite le operazioni di messa in sicurezza del manufatto.