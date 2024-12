E’ grave il centauro rimasto ferito venerdì mattina in un incidente stradale avvenuto in viale Fiume,

Per cause in corso d’accertamento l’uomo in sella a una moto si è scontrato con un’auto lungo la via che da Viterbo porta a Bagnaia.

L’urto è stato violento e ad avere la peggio è stato proprio il centauro che, in seguito all’impatto, è finito sull’asfalto.

Soccorso dai sanitari del 118, il centauro è stato trasportato all’ospedale di Belcolle. Qui, viste le sue condizioni, sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico.

L’uomo si troverebbe ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per gestire il traffico che, durante le operazioni, ha subito forti rallentamenti.

Si chiude così una settimana nera sul fronte delle strade a Viterbo.

L’incidente, infatti, segue di poche ore lo scontro tra un’auto e un tir in strada Terme costato la vita a un 81enne, Giuseppe Conti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per stabilire l’esatta dinamica dello scontro. Si tratta di un atto dovuto e nessuno, al momento, sarebbe iscritto nel registro degli indagati. Nel frattempo si attendono gli esiti degli accertamenti di rito sulla conducente dell’autoarticolato rimasta illesa nell’impatto.