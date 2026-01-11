Viterbo parte alla conquista di Monte Carlo e del Principato di Monaco.

In questi giorni una campagna promozionale internazionale che riguarda il capoluogo della Tuscia.

L’immagine del Palazzo Papale e del Duomo di San Lorenzo compaiono sui bus d’oltralpe.

Nel messaggio, in francese ovviamente, è scritto: “Viterbo, terre étrusque, cité des papes, coeur de l’Italie et de la Tuscie”, ossia “Viterbo terra etrusca, città dei papi, cuore dell’Italia e della Tuscia”.

«In questi giorni – ha commentato la sindaca Chiara Frontini sul suo profilo facebook – i viterbesi mi stanno inoltrando le immagini di Viterbo sui bus del Principato di Monaco e di Montecarlo. Una campagna di promozione turistica che prosegue nel solco dell’investimento fatto sui mercati francofoni, valutati come un target di mercato prioritario per la nostra offerta territoriale».

Secondo la sindaca «i numeri ci stanno dando ragione: il turismo cresce e si qualifica, portando Viterbo là dove merita. Tra le destinazioni turistiche italiane».

