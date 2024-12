Rubano generi alimentari e cellulari per 14mila euro, fermati in quattro. È accaduto venerdì pomeriggio quando la squadra mobile, nel corso di mirati servizi finalizzati alla repressione dei reati di natura predatoria, ha notato quattro persone di origine sud-americana, in atteggiamento sospetto aggirarsi all’esterno del centro commerciale Unieuro. Gli stessi si sono allontanati a bordo di un’autovettura con la quale hanno raggiunto altri centri commerciali quali l’Iperconad e MediaWord. I poliziotti in borghese li hanno seguiti a debita distanza. Poco dopo, mentre i quattro mentre cercavano di risalire in auto, sono stati fermati e controllati.

Sono stati così trovati in possesso di due borse schermate, normalmente utilizzate per non far scattare l’allarme antitaccheggio, di specifici ganci per rimuovere le placche antitaccheggio dei prodotti in vendita, vari articoli alimentari e numerosi telefoni cellulari per un valore di circa 14 mila euro.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che quella merce era stata sottratta ie da alcuni negozi di generi alimentari e di telefonia ubicati all’interno dei quei centri commerciali. Pertanto i due autori materiali del furto sono stati arrestati, mentre gli altri due, che risultavano avere una minore responsabilità, sono stati denunciati a piede libero.

Nell’udienza per giudizio direttissimo tenutasi ieri davanti al giudice del tribunale di Viterbo, sono stati convalidati gli arresti dei due stranieri con la condanna a 1 anno e 5 mesi di reclusione.

Il materiale rubato è stato restituito ai legittimi proprietari.

Contemporaneamente è stata avviata una istruttoria da parte dell’Ufficio immigrazione della questura, finalizzata a verificare la posizione sul territorio dello Stato italiano, che si è conclusa con l’espulsione dei quattro malviventi.