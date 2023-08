Ruba un Iphone e viene arrestato in flagranza dalla squadra volante. E’ accaduto ieri alle 12,20 in via Mazzini giovane. La pattuglia in servizio di controllo del territorio, transitando per questa via, ha notato un 22enne conosciuto alle forze dell’ordine per vari precedenti di polizia che aveva in mano un telefono cellulare. Immediatamente dopo (circa 50 metri) la volante stessa è stata richiamata da una commessa di un noto negozio che lamentava il presunto furto del proprio telefono cellulare che aveva posato sul bancone cassa, perpetrato presumibilmente da un giovane pochi istanti prima. Gli agenti hanno così rincorso a piedi il ragazzo che procedeva in direzione opposta alla volante e raggiunto lo hanno perquisito. Negli slip infatti il giovane aveva nascosto il telefono Iphone 5, oggetto del furto. Il ragazzo è stato arrestato e il telefono restituito all'avente diritto.