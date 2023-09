Ha fatto irruzione in farmacia Rossi di piazzale Africa a Viterbo dove avrebbe rubato diversi prodotti tra cui profumi. Il giovane poi si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dalla polizia. Il fatto è accaduto lunedì. La descrizione del ragazzo fornita agli agenti ha consentito a questi ultimi di rintracciarlo poco distante dall’esercizio con la refurtiva in mano.

Al momento del controllo, però, ha messo in atto una resistenza attiva sferrando calci e pugni nei confronti dei poliziotti che lo hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. All’esito dell’udienza di convalida, il Tribunale ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno.