Sabato riaprono le Terme del Bagnaccio dopo tre anni di inattività. Erano state chiuse nel maggio 2022 e ora tornato fruibili ai cittadini e ai turisti dopo un lungo percorso. La riapertura, infatti, ha avuto una lunga e complessa gestazione dopo la revoca della concessione mineraria. La svolta è arrivata ad aprile di quest’anno quando è stata firmata la determina dirigenziale con cui si è resa ufficiale l’aggiudicazione della sub-concessione mineraria pluriennale per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale del pozzo denominato Bagnaccio. La società Rise srl è risultata aggiudicatrice con un punteggio di 81,67 su 100.

La concessione avrà validità fino al 31 dicembre 2027 e prevede un canone annuo pari a 24mila 660 euro. L’importo è già stato inserito tra le entrate previste nel bilancio comunale per il 2025 e gli anni successivi.

Nelle scorse settimane l’Asl ha effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni igienico-sanitarie del sito, la qualità dei materiali impiegati e la piena funzionalità degli impianti. Il parere positivo ha dato il via libera definitivo alla ripartenza delle attività. La riapertura è prevista per sabato alle 10.