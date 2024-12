E’ ritenuto responsabile di lesioni personali, per questo un 35enne è stato arrestato dai carabinieri. Venerdì pomeriggio i militari della Compagnia di Viterbo hanno ottemperato a un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Viterbo nei confronti del giovane per lesioni personali inflitte nell’agosto 2015. I militari della Stazione del capoluogo hanno rintracciato l’uomo nel quartiere Santa Barbara. Il trentacinquenne ora è ristretto nella sua abitazione per scontare un anno di reclusione.