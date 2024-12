Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza fisica importante per una ragazza che questa mattina è stata investita da un’auto.

L’incidente è accaduto intorno alle 8 in via Del Massaro, a pochi passi dall’istituto Paolo Savi. Per cause in corso d’accertamento la giovane è stata travolta da un’auto in transito.

Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza avrebbe riportato ferite non gravi.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso.