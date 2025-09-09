Venerdì alle 19 presso Biancovolta, in via delle Piagge 23, a Viterbo si terrà la prima assemblea per costruire insieme un coordinamento permanente per il Pride a Viterbo.

«Riteniamo che il Pride non possa essere soltanto una parata annuale - spiega l’Arcigay Peter boom che ha organizzato l’iniziativa - ma debba costituire un progetto politico e culturale che appartiene a tutta la comunità. Per questo proponiamo la creazione di un coordinamento permanente del Pride di Viterbo, uno spazio di confronto democratico, trasparente e partecipato».

All’incontro sono state invitate oltre settanta associazioni del territorio, comprese quelle che compongono la Consulta comunale del Volontariato, insieme a molte altre realtà non afferenti alla stessa.

«Il nostro invito - prosegue l’Arcigay - si intende naturalmente esteso anche a collettivi, associazioni studentesche, gruppi informali e singole persone che operano sul territorio e che desiderino contribuire a un percorso comune».

Questo primo incontro servirà a gettare le basi per un percorso condiviso, «per cominciare a definire insieme - spiega ancora l’associazione - i principi, gli obiettivi e le modalità con cui dare vita a un Pride che sia realmente inclusivo, plurale e capace di rappresentare la nostra comunità nella sua ricchezza di voci e sensibilità. Sarà un momento di ascolto e di proposta, un avvio collettivo in cui iniziare a immaginare il futuro del Pride a Viterbo. Perché il Pride non è solo un evento: è una responsabilità collettiva, che riguarda tutti».