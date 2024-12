VITERBO – Simpatia e giovialità, questi in sintesi erano le qualità che trasmetteva Duilio Cutigni. Il pomeriggio i viterbesi lo incontravano per le strade di Viterbo mentre lavorava. Le strade deserte, a volte il freddo e la pioggia ma,il saluto accompagnato dal sorriso di Duilio erano un felice preludio per una buona giornata. Ma Duilio, lo vedevi anche durante le celebrazioni religiose. Era lì, non con la divisa da lavoro ma, con la tunica della confraternita del Gonfalone, di cui orgogliosamente faceva parte. Altro posto,altro contesto, ma il suo sorriso era sempre lo stesso, come la sua simpatia. Purtroppo,venerdi scorso,Duilio ci ha lasciati ad appena 44 anni, ha perso la sua battaglia contro un inesorabile male che, come al solito si prende i migliori. Da oggi le strade di Viterbo saranno più vuote e tra la gente mancherà quella che ha buon diritto si poteva definire una brava persona. I funerali di Duilio Cutigni si terranno oggi alle 14.30, nell'abbazia di San Martino al Cimino. Alla sua famiglia la redazione de La Provincia porge le più sentite condoglianze.

