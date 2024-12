Un uomo di 75 anni è stato trasportato all’ospedale di Belcolle in codice rosso in seguito a un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Porta Fiorita.

Per cause in corso d’accertamento l’uomo, che viaggiava in sella a uno scooter, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo. L’impatto è stato violento e l’uomo ne è rimasto gravemente ferito. Soccorso dal 118 è stato trasportato all’ospedale di Belcolle. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, avvenuto intorno alle 18.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi dell’incidente e per gestire la viabilità.