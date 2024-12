Risolto il mistero sull’aggressione subita da un nonno all’uscita di scuola del nipote. La squadra mobile della questura di Viterbo ha individuato a denunciato come responsabile del fatto un congiunto della vittima.

Alla fine di novembre gli agenti della squadra volante erano intervenuti in via Carlo Cattaneo a seguito di una segnalata aggressione fisica subita da un anziano signore che stava aspettando, seduto all’interno della propria autovettura, l’uscita dall’istituto comprensivo “Canevari” del proprio nipote che frequenta quella scuola.

La vittima, poi soccorsa presso l’ospedale di Belcolle per le lesioni riportate, ha riferito ai poliziotti di essere stata colpita al volto all’improvviso da un individuo da lui non riconosciuto, subito dopo dileguatosi.

A seguito di un’attività info-investigativa svolta nei giorni successivi all’evento delittuoso, avvalendosi anche delle testimonianze acquisite nell’immediatezza e dell’ausilio fornito dalla visione delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, è stato possibile individuare il responsabile in un 43enne, congiunto dell’anziano. L’uomo, che avrebbe agito verosimilmente in seguito a dissapori all’interno del nucleo familiare, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per lesioni aggravate.