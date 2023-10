Porte aperte al Comando dei vigili del fuoco di Viterbo in occasione della settimana della protezione civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento presso la sede centrale di Strada Cassia Nord km. 84.500, per conoscere da vicino le attività dei vigili del fuoco e affrontare a tu per tu con i professionisti del soccorso le tematiche relative alla riduzione dei rischi e alla salvaguardia dell’ambiente.

L’edizione di quest’anno, promossa dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e realizzata nell’ambito dell’accordo tra il dipartimento della Protezione Civile e il ministero dell’Istruzione e Merito, è dedicata in modo particolare ai giovani con il lancio del fumetto «L’Attimo decisivo».

Fumetto che nel mese di ottobre sarà distribuito nelle scuole secondarie di primo grado per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della protezione civile.