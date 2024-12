Partiti i lavori di recupero Pnrr nell’ex chiesa delle Fortezze e subito bloccati. Secondo quanto si è potuto apprendere, ieri mattina durante l’intervento di scavo è venuto alla luce uno scheletro. Le ruspe si sono fermate subito.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e anche della Sovrintendenza che ha bloccato il cantiere.

La ex chiesa delle Fortezze fu distrutta dai bombardamenti del 1944 . Con tutta probabilità lo scheletro ritrovato ieri potrebbe essere di una delle vittime viterbesi di quei bombardamenti. Ma serviranno certamente altri approfondimenti per cercare di “datare” i resti.

All’interno del cantiere, già transennato, è stata ulteriormente circoscritta l’area intorno allo scavo. A giudicare dal “buco” nel terreno, lo scheletro sarebbe stato trovato non tanto in profondità. Nelle prossime ore si conosceranno meglio le decisioni della Soprintendenza per il prosieguo del cantiere che ieri comunque è stato bloccato. La zona, a ridosso del perimetro delle mura civiche, spesso è stata oggetto di denunce per lo stato di abbandono in cui ha versato per anni e, di recente, per essere diventata dormitorio dei senza tetto.